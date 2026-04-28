俳優の北村一輝（56）の長男・北村将清（31）が27日放送の日本テレビ系「有吉ゼミ」（後7・00）にVTR出演。「ギャル曽根VSチャレンジグルメ」で豪快な食べっぷりを披露した。

冒頭、将清はダンスを披露しながら登場。「ダンサーと振付師をやっております！北村将清です」と自己紹介。父が一輝であることが明かされるとスタジオから「えぇー！」「そうなんだ！」と驚きの声が上がった。

将清が挑戦したのは8人前分、総重量3.3キロのドカ盛りパスタプレート。制限時間50分で完食を目指した。隣に座ったギャル曽根は「将清さん、お父さんソックリですね！めちゃくちゃ似てる！おしぼりで口抑えながら見られた瞬間“うぅ〜！！”と思って。目の感じとかもめっちゃ似ててドキッとしちゃった！」と大興奮。

父と仲が良いかと聞かれると将清は「仲良いですね、2人で飲んだりします。2人でダンスの動画撮って。一緒に踊りました」。出演に際し父から何か言われたかと聞かれると「ファイト〜とひと言。期待に応えたいと思うので頑張ります」と明かし笑顔だった。