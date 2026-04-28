4月27日、日本テレビの河出奈都美アナウンサーがInstagramを更新。4月25日、26日に幕張メッセで開催された「超ニコニコ会議2026」へ、プライベートで参戦したことを報告し、ファンから共感の声があがっている。

「超ニコニコ会議」は、2012年から始まったドワンゴが主催する日本最大級のサブカルチャーイベントで、毎年4月下旬に開催されている。

河出アナは《ニコニコ超会議行ってきた−！ 1日目は取材（という名のプライベート）で 行かせていただきましたが、2日目は完全にプライベートで、1日目にできなかったことをやりました！（結局どっちもプライベートやないかい）》などと報告。

絵師展を訪れた際の写真や、25日にスペシャルゲストで出演した歌手・小林幸子の3Dフィギアとともに写るショット、そして、青山学院大学在学中の2016年、「超ニコニコ会議2016」に出展された「初音ミク 超会議展2016」に参戦した当時の黒髪ロングヘアでのショットを公開した。

河出アナは女子アナ界きっての“ガチ”コスプレイヤーとしても有名だ。4月26日には自身のXで、コバルトブルーのウィッグを着用した初音ミクのコスプレ姿を公開し、話題となっているが、これまでに何度もコスプレを披露し、その完成度の高さがよく知られている。

2026年3月には、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の惣流・アスカ・ラングレー、同年1月にはテレビアニメ『葬送のフリーレン』（日本テレビ系）のアウラ、2025年10月にはアニメ『リコリス・リコイル』の綿木千束、同年8月にはアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の綾波レイ、同年6月には『葬送のフリーレン』のフェルンと次々にコスプレを披露してきた。

芸能記者が言う。

「2019年入社の河出アナは、オタクでゲーマーを自称していることがよく知られています。

2025年8月17日放送の情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）では、世界最大の同人誌即売会『コミックマーケット（コミケ）』1日めを取材したのですが、その際に河出アナは青髪のウィッグに赤いカラコン、片目に眼帯までつける本格的な綾波レイのコスプレを披露。番組内で『コスプレ自体が趣味』と語っていた河出アナは、この日のコスプレもすべて“自前”だと明かし、そのクオリティの高さに、作品のファンからも賞賛の声があがっていました。

さらに驚くことに、河出アナは取材の翌日、コミケ2日めにはチケットを買って、“一般参加”してきたと自身のXで告白しています。リストバンドを掲げて《コミケ最高かよ》とポストしました。続く投稿では、スマホのアプリゲーム『ヘブンバーンズレッド』の蒼井えりかのイラストが入った大きな紙袋を肩から提げ、最後尾に並んで入場したと明かしており、その本気っぷりも話題となっていました」

河出アナは投稿で《ニコ動でボカロとか東方ばっかり聞いてた、歌い手さんや絵師さんに憧れていた頃を思い出すなあ 1日目の模様は、来週のOha！4にて放送予定ですので ぜひぜひご覧いただけたら嬉しいです》ともつづり、番組を告知した。

こうしたアニメ、ゲーム、コスプレ、サブカル好きの河出アナの「超ニコニコ会議」へのプライベート参戦報告にはコメント欄にファンから

《充実した時間楽しむ奈都美さんめちゃくちゃ魅力的です》

《好きなことされてる河出さん、輝いてますね》

《コスプレしなくてもナチュラルにとっても可愛いですね》

など共感の声が寄せられている。

河出アナが突き進む独自路線は、清々しい。