総合毛髪ケア事業を展開する株式会社バイオテックは、髪・頭皮の悩みを持つ２０〜５０代の男女４１９人を対象に「新生活・新しい出会いにおける“見た目・第一印象”と髪の悩み意識 実態調査」を実施いたしました。

新年度を迎えるこの時期、体調や生活面でどのような変化を感じているか尋ねたところ、「疲れやすい・だるい」が４７．５％（１９９人）で最多となった。注目すべきは、「抜け毛が増えた気がする」３２．０％（１３４人）、「頭皮のかゆみ・フケが増えた」２０．３％（８５人）と、髪・頭皮に直接関わる変化も無視できない数字となっている点だ。季節の変わり目のストレスが、頭皮環境にも影響を与えている可能性が示唆されている。

仕事上の変化に加え、プライベートでも新しい人間関係が始まる時期。新しい人と会う場面で、髪や頭皮について気になることを尋ねたところ、「髪のボリューム・薄毛が目立たないか」が４４．６％（１８７人）で最多となった。「生え際・おでこ周りが気になる」２９．６％（１２４人）、「白髪が目立つ」２８．９％（１２１人）が続く。男女別に見ると、男性は「薄毛が目立たないか」４９．５％、「生え際・おでこ周り」３３．６％、「頭頂部・つむじ」３０．４％と薄毛関連が上位を占めた。

一方、女性は「髪のダメージ（パサつき・うねり・枝毛など）」３９．４％、「アホ毛・前髪セット」３４．０％、「髪型が決まらない」３３．０％が上位となり、性別によって悩みの質が大きく異なることが明らかになった。

新しい人との出会いや人前に出る機会が増えることで、髪・頭皮の悩みに対する意識が変わるか尋ねたところ、「かなり意識が高まる」２８．４％（１１９人）、「やや意識が高まる」３３．２％（１３９人）と、合算６割超（６１．６％・２５８人）が「意識が高まる」と回答した。年代別では、３０代が６７．４％、４０代が６７．３％と特に高く、社会的に責任ある立場が増える年代で、髪の悩みへの意識がより強くなる傾向が見られた。