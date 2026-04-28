右肘関節遊離体の除去手術受ける

米大リーグ、ドジャースのエドウィン・ディアス投手が27日（日本時間28日）、復帰の見通しについて語った。20日（同21日）に負傷者リスト（IL）入りし、その後に右肘の関節遊離体（通称：ネズミ）の除去手術を受けていた。

ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」公式Xは、ディアスが取材に応じる動画を公開。「遊離体の除去手術後の経過はどうか」と問われた右腕は、「順調だよ。肘に5つほど遊離体があったが、全部うまくいって、今はすごく気分がいい」と話した。

戦線復帰のスケジュールについては「後半戦での復帰を期待している」と説明。「リハビリがすべて順調にいけば、後半戦、つまりオールスター休み明けには戻れると思う」と見通しを語った。

ディアスは今季から3年総額6900万ドル（約110億円）でドジャースに加入。メッツでクローザーとして活躍し、昨季は62試合で6勝3敗28セーブ、防御率1.63という好成績だった。

守護神として大きな期待が懸かったが、開幕から1か月足らずというタイミングで離脱。今季は7試合に登板して1勝4セーブ、防御率10.50となっている。



（THE ANSWER編集部）