２４日、キャンパスで自習するバングラデシュ人留学生の劉安さん。（南昌＝新華社記者／陳柱佐）

【新華社南昌4月28日】中国江西省南昌市の江西財経大学には、世界各地からの留学生606人が在籍している。彼らに中国での生活について聞くと、「安心」という言葉が繰り返し挙がった。

バングラデシュ出身で中国語名を使う劉安（ムハンマド・シャフィクル・イスラム）さん（26）は、同大学の大学院に通い始めて約1年。学外のショッピングモールや飲食店にもよく行くが、街灯も多く、「夜に一人で出歩いても不安はない」と話す。来中前は夜の外出を控えていたが、中国では気にせず行動できるようになったという。

２４日、江西財経大学の学生宿舎入口に設置されたデリバリー用の受け取り棚。（南昌＝新華社記者／陳柱佐）

学内でも同様の経験がある。クラスメートがスマートフォンを置き忘れた際、1週間もたたずに教員から連絡があり、無事に手元に戻った。こうした環境が、新しいことに挑戦する後押しになっていると話す。

ベトナムからの交換留学生、陳氏映月（チャン・ティ・アイン・グエット）さん（21）も「安心感」を実感している。来たばかりの頃、運動場で学生がリュックをフェンスに掛けたままにしている光景に驚いた。中にパソコンや財布が入っていても誰も持っていかないと説明を受け、半信半疑だったという。

２４日、江西財経大学の留学生宿舎。（南昌＝新華社記者／陳柱佐）

その後、自身でもそれを確かめた。図書館で自習中に急用ができ、ノートパソコンを机に置いたまま席を外したが、数時間後に戻ってもそのままだった。市内での買い物や農村観光でも不安を感じることはなく、安心とは身の安全だけでなく心の落ち着きでもあると話す。

複数の留学生に共通していたのは、中国に来てから「安心」がより具体的なものとして感じられるようになったという点だ。物をなくす心配をせず、周囲を過度に警戒することなく、学業や関心のあることに集中できる環境が整っていると語っている。（記者/陳柱佐）

２４日、江西財経大学の留学生宿舎入口に設置された緊急通報装置。（南昌＝新華社記者／陳柱佐）

２４日、キャンパスで自習するベトナム人留学生の陳氏映月さん。（南昌＝新華社記者／陳柱佐）

２４日、江西財経大学の湖のほとりに設置された注意標識と救命浮き輪。（南昌＝新華社記者／陳柱佐）