28日(火)は西日本と東日本では日差しが届き、25℃以上の夏日が続出しました。一方、北日本は曇りや雨で、大規模な山林火災が続く岩手県大槌町でも雨が降りました。これまでの1日の天気を振り返ります。

■西〜東日本で25℃以上の夏日続出

28日(火)は南から高気圧に覆われ、西日本と東日本では晴れた所が多くなりました。この日差しと、日本海を進む低気圧に向かって流れ込んだ暖かい空気の影響で、各地で気温が上がりました。

全国で最も気温が上がった宮崎では29.7℃を観測。その他、高知県の四万十市江川崎で29.3℃、福井県小浜で28.4℃、奈良で28.2℃、京都で27.8℃など、220を超える地点で25℃以上の夏日となりました。関東も25℃前後まで上がり、水戸は今年初の夏日となりました。

また、前日ヒンヤリとしていた北陸や東北太平洋側では、28日(火)は過ごしやすい気温となりました。

【正午の気温比較】前日→28日(火)

仙台 13.8℃ → 19.9℃

長野 13.0℃ → 21.2℃

新潟 12,4℃ → 19.7℃

金沢 16.8℃ → 23.2℃

一方、上空に寒気が流れ込んだ北海道は、気温が大幅に下がっています。これから29日(水)の朝にかけてが寒さの底となりそうです。

【正午の気温比較】前日→28日(火)

旭川 22.0℃ → 8.5℃

札幌 16.3℃ → 8.5℃

【28日(火)の最高気温】午後3時まで・（）内は季節感

札幌 10.0℃（4月上旬）

仙台 21.8℃（5月下旬）

新潟 20.2℃（5月上旬）

長野 24.7℃（5月下旬）

東京 24.3℃（5月下旬）

名古屋 26.0℃（5月下旬）

大阪 25.7℃（5月下旬）

福岡 24.2℃（5月中旬）

■北日本は雲多く 東北北部を中心に雨

北海道や東北北部では雲が広がり、雨の降っている所があります。

北海道の雨は大体夕方までで、夜は晴れてくるでしょう。

東北にかかっているまとまった雨雲は、このあと夜遅くには東の海上へ抜けていきそうです。なお、東北は夜にかけて大気の状態が不安定となるため、今晴れている東北南部も含めて、天気の急変にはご注意ください。局地的に雷を伴って、雨脚の強まる所がありそうです。

また、昼過ぎ以降は九州北部で、夕方以降は北陸でも雨の降る所があるでしょう。

■山林火災の続く岩手県大槌町でも恵みの雨

山林火災が続いている岩手県大槌町では、夜にかけて雨が降りやすいでしょう。風は比較的弱い見込みです。28日(火)の午後3時までの降水量は1.5ミリ。午後3時以降の降水量は、7〜17ミリ程度と予想されます。

【28日(火)の大槌町に近い釜石の気象状況】午後3時まで

最高気温 19.4℃（午前中に観測）

最小湿度 47％

最大瞬間風速 8.7メートル（西）

大槌町では29日(水)も朝、一時的に弱い雨が降るでしょう。

そして29日(水)は寒くなりそうです。大槌町の、朝の最低気温は6℃、日中の最高気温は10℃の予想です。避難所で過ごす際は、足元が冷えないよう厚手のアルミシートや段ボールを床に敷く、足首を温めるなど、暖かくしてお過ごしください。

■室蘭で桜が満開に

28日(火)は室蘭でソメイヨシノが満開となりました。（平年より11日早く、昨年より5日早い）

■昭和の日(水)は全国的に雲が主役に

29日(水)は全国的に雲が広がりやすく、東北や北陸を中心に雨が降る予想です。東北では、朝から昼ごろにかけて雨の降る所があるでしょう。

北陸など日本海側の地域は日中、雨が降ったりやんだりとなりそうです。夕方以降は九州や関東でもにわか雨があるでしょう。晴れる北海道も午後はにわか雨がありそうです。