お笑いコンビ「ますだおかだ」岡田圭右（57）が28日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、体調不良のため休養を発表したお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（53）にメッセージを送った。

番組ではこの日、所属事務所の発表を速報で伝えた。芸人の後輩の体調不良に、岡田は「日村君言うたら、漫画から飛び出したようなキャラクターで、ビジュアルもそんな感じや。でも年齢を見たら53やし」と説明。「自分のリズムでやっていたけど、年齢とともにみたいな部分で、ちょっと疲れがたまって今回そんな形を取ったと思う」。長年の疲労蓄積を心配しつつ、「ゆっくり休んで。大人気のバナナマン、みんな大好きやから、元気な感じで帰ってきて欲しい」とエールを送った。

日村の妻は、フジテレビ系「ぽかぽか」MCを務めるフリーアナウンサー神田愛花。岡田は「奥様も忙しいから、そのあたりのケアも大変やと思うけど、夫婦ともども頑張って欲しい」と願いを込めた。

日村は体調不良を理由に、TBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」の生放送を2週連続で欠席している。所属事務所はこの日、公式サイトで「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と、当面の休養を発表した。