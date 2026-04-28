第2編成は今秋を予定

JR東日本は2026年4月24日、JR・東武直通特急の新エクステリアデザイン車両第1編成について、定期運転の開始日を6月13日に決定したと発表しました。

【全然ちがう！】これが新しい「JRと東武の直通特急」のデザインです（画像）

これは、2006年の運行開始から20周年を迎えたことを記念したもので、全12両（6両×2編成）の車両が新たなエクステリアデザインに一新されます。JR東日本所属車両による「きぬがわ3号」（新宿駅10時31分発、鬼怒川温泉駅12時36分着）から定期運転の開始となります。

新デザインは、JR社員が考案した3案の中から社内投票で決定されたものです。青色の車体は、日光東照宮の東西透塀（すきべい）や日光山輪王寺の秘仏五大明王像、日光二荒山神社の二荒霊泉などに着想を得ています。また、金色をイメージした黄色の帯は、日光市の花であるニッコウキスゲや二社一寺の社殿などから着想を得たとしています。

253系1000番台は、もともと首都圏各地と成田空港を結ぶ特急「成田エクスプレス」で使用されていた車両で、現在はJR・東武直通特急に転用されています。

また運行開始に合わせて、一部の対象列車でお見送りやお出迎えが実施されるほか、定期運転開始の前日には団体臨時列車「JR・東武直通特急20周年記念 青い日光号」として運転され、東武日光駅構内でお披露目（車両展示）イベントが開催されます。

なお、2編成目は2026年秋頃に運行開始予定としています。