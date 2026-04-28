「失うことになる」躍進の代償は“日本人３選手流出”か。ベルギー１部クラブの来季はどうなる？ 現地メディアは懸念「移籍の噂が数多く飛び交っている」
ベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）が躍進の裏で“主力流出”の懸念に揺れている。現地メディア『Sporza』が、来シーズンに向けた大規模な戦力流出の可能性を報じた。
STVVは今シーズン、レギュラーシーズンで３位。昨季は残留争いに苦しんだが、今季は16シーズンぶりのプレーオフ１進出と、一転して“ダークホース”として注目を集めている。その原動力のひとつが、日本人８選手の存在だ。GK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、DF畑大雅、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、FW後藤啓介、FW新川志音が在籍し、チームの中核を担う選手もいる。
だが、『Sporza』は好調ゆえの“代償”に言及する。
「STVVは今シーズンのダークホースだ。プレーオフでも驚きを与え続けているが、主力を維持できるのかという疑問が浮上している。移籍に関する噂が数多く飛び交っている」
とりわけ日本人選手に対する関心は高く、具体的な名前も挙がった。
「伊藤はブンデスリーガへ移籍する可能性がある。後藤（アンデルレヒトからのレンタル）、山本も失うことになるだろう」
さらに、クラブの方針にも触れ、「来年も同じチームと監督が残るとは思えないが、経営陣は財政面を重視し、独自の道を歩んでいる」と指摘。今季の再現は難しいとしながらも、「クラブは非常にうまく運営されており、来季も競争力のあるチームがピッチに立つと確信している」と一定の評価も下している。
一方で、すべての主力が流出するわけではない可能性も示唆。「谷口らのように、高額な移籍金でもすぐにチームを離れない選手もいる。松澤らを引き留めることができれば、チームの中核は固まる」とした。
そのうえで同メディアは、「移籍で得た資金をどう補強に充てるかが鍵になる」と指摘。飛躍のシーズンを終えた後、STVVは来季に向けて重要な分岐点を迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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STVVは今シーズン、レギュラーシーズンで３位。昨季は残留争いに苦しんだが、今季は16シーズンぶりのプレーオフ１進出と、一転して“ダークホース”として注目を集めている。その原動力のひとつが、日本人８選手の存在だ。GK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、DF畑大雅、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、FW後藤啓介、FW新川志音が在籍し、チームの中核を担う選手もいる。
「STVVは今シーズンのダークホースだ。プレーオフでも驚きを与え続けているが、主力を維持できるのかという疑問が浮上している。移籍に関する噂が数多く飛び交っている」
とりわけ日本人選手に対する関心は高く、具体的な名前も挙がった。
「伊藤はブンデスリーガへ移籍する可能性がある。後藤（アンデルレヒトからのレンタル）、山本も失うことになるだろう」
さらに、クラブの方針にも触れ、「来年も同じチームと監督が残るとは思えないが、経営陣は財政面を重視し、独自の道を歩んでいる」と指摘。今季の再現は難しいとしながらも、「クラブは非常にうまく運営されており、来季も競争力のあるチームがピッチに立つと確信している」と一定の評価も下している。
一方で、すべての主力が流出するわけではない可能性も示唆。「谷口らのように、高額な移籍金でもすぐにチームを離れない選手もいる。松澤らを引き留めることができれば、チームの中核は固まる」とした。
そのうえで同メディアは、「移籍で得た資金をどう補強に充てるかが鍵になる」と指摘。飛躍のシーズンを終えた後、STVVは来季に向けて重要な分岐点を迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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