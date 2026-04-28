「失うことになる」躍進の代償は“日本人３選手流出”か。ベルギー１部クラブの来季はどうなる？ 現地メディアは懸念「移籍の噂が数多く飛び交っている」

「失うことになる」躍進の代償は“日本人３選手流出”か。ベルギー１部クラブの来季はどうなる？ 現地メディアは懸念「移籍の噂が数多く飛び交っている」