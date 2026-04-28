「炎上商法？笑」アイドルグループ名がパクリ過ぎると話題に。「これセーフなん？」「怒られるぞー笑」
滋賀県公式の非公認キャラクター・びわ湖くんは4月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。プロデュースするアイドルグループについて発表し、話題となっています。
【写真】びわ湖くんプロデュースアイドル
この投稿には「名前がパクリすぎる」「炎上商法？笑」「なんかみたことあるな」「これセーフなん？」「怒られるぞー笑」「いくらびわ湖くんであっても許されない」「なんだか油臭そうなアイドルグループ名だなwww」「衣装が既視感でしかないwww」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】びわ湖くんプロデュースアイドル
「いくらびわ湖くんであっても許されない」びわ湖くんは「びわ湖くんプロデュースアイドル始動」と発表。掲載写真には、6名の女性が写っています。また「アイドル名『FRUITS ZIPPO』」と、グループ名も公開。明らかに人気アイドルグループ・FRUITS ZIPPERを意識したネーミングです。
「フルーツジッパーのパクリ」を公言さらに、各メンバー紹介とその他の情報も解禁。「コンセプト→フルーツジッパーのパクリ」とFRUITS ZIPPERのパクリであることを公言しています。5月16日、東京・Zepp Shinjukuで開催予定のイベント「びわピー2026」で初ライブ＆解散ライブを行うそうです。1日限りの活動となりますが、果たしてどのようなパフォーマンスを見せてくれるのでしょうか。
(文:堀井 ユウ)