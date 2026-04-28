【30代男女274人に聞いた】春に行きたい「大分県の旅行先」ランキング！ 2位「別府温泉」、1位は？【2026年調査】
新年度のスタートから少し落ち着いた今、週末や休暇を利用して効率よく、かつ満足度の高い旅を楽しみたいというニーズが高まっています。仕事やプライベートで変化の多い30代にとって、歴史ある街並みや自然の息吹に触れる時間は、何よりのエネルギーチャージになるはずです。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国30代の男女274人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【30代限定】春に行きたいと思う「大分県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「大分といえば温泉だと思うから、別府は街からも湯気が出ていて歩くだけでも楽しいから」（30代女性／京都府）、「家族でも行ったことがあり、温泉の満足度が高かったから」（30代男性／大阪府）、「春に限らず、年中ですが温泉に行きたい。また春は新生活や環境の変化が大きい時期だから温泉でリフレッシュしたい」（30代女性／北海道）といったコメントがありました。
回答者からは「桜を見ながら温泉を楽しめると思ったため」（30代男性／滋賀県）、「由布院温泉は落ち着いた雰囲気の温泉地として有名で、春は周辺の金鱗湖に朝霧が立ちこめる幻想的な景色が楽しめると聞いています」（30代女性／北海道）、「春は気候が穏やかで、由布院の街歩きや温泉をゆっくり楽しむのにぴったりだと思うからです。自然の景色もやわらかい雰囲気になり、温泉だけでなくカフェやお土産店巡りも気持ちよく満喫できそうです」（30代男性／茨城県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国30代の男女274人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【30代限定】春に行きたいと思う「大分県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：別府温泉／130票2位は、日本一の湧出量を誇る温泉の聖地・別府温泉です。春は、湯けむりが立ちのぼる街並みを散策するのに心地よい季節。有名な「地獄めぐり」を堪能した後は、春の陽気を感じながら足湯で一休みするのもぜいたくな過ごし方です。多種多様な泉質が楽しめるため、自分好みの湯を見つけて心身ともにリフレッシュできるのが魅力となっています。
回答者からは「大分といえば温泉だと思うから、別府は街からも湯気が出ていて歩くだけでも楽しいから」（30代女性／京都府）、「家族でも行ったことがあり、温泉の満足度が高かったから」（30代男性／大阪府）、「春に限らず、年中ですが温泉に行きたい。また春は新生活や環境の変化が大きい時期だから温泉でリフレッシュしたい」（30代女性／北海道）といったコメントがありました。
1位：由布院温泉／131票僅差で1位を勝ち取ったのは、雄大な由布岳の麓に広がる由布院温泉です。春は由布岳の山肌に新緑が芽吹き、金鱗湖周辺の散策も爽快です。メイン通りの「湯の坪街道」にはおしゃれなショップやカフェが立ち並び、30代の大人旅にもぴったりな落ち着いた雰囲気が漂います。豊かな自然と洗練された街並みが融合し、ゆったりと流れる時間の中で春の訪れを感じることができます。
回答者からは「桜を見ながら温泉を楽しめると思ったため」（30代男性／滋賀県）、「由布院温泉は落ち着いた雰囲気の温泉地として有名で、春は周辺の金鱗湖に朝霧が立ちこめる幻想的な景色が楽しめると聞いています」（30代女性／北海道）、「春は気候が穏やかで、由布院の街歩きや温泉をゆっくり楽しむのにぴったりだと思うからです。自然の景色もやわらかい雰囲気になり、温泉だけでなくカフェやお土産店巡りも気持ちよく満喫できそうです」（30代男性／茨城県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)