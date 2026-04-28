TWS、新AL『NO TRAGEDY』が発売初日に83万枚突破…自己最高で“キャリアハイ”更新！

TWS（トゥアス）が、新ミニアルバム発売からわずか1日で自己最高記録を更新し、圧倒的な勢いを証明した。

4月28日、韓国の音盤売上集計サイト「HANTEOチャート」によると、TWSが27日にリリースした5thミニアルバム『NO TRAGEDY』は、発売初日だけで83万3138枚を売り上げ、デイリーアルバムチャート1位に躍り出た。

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これは、先月までに集計された前作4thミニアルバム『play hard』の累計販売量74万6731枚（サークルチャート基準）を、わずか1日で大きく上回る圧倒的な数値であり、TWSは早くも輝かしい“キャリアハイ”を達成した。

音源チャートでの勢いも熱を帯びている。28日0時時点で、韓国最大の音楽配信プラットフォーム・Melonの「TOP100」チャートには、タイトル曲『You, You』が55位にランクインしたのをはじめ、収録曲『All the Possibilities』（75位）、『Why You So Bad?』（100位）もそろってチャート入りを果たした。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）TWS

また、日本のLINE MUSICリアルタイム「ソングTOP100」（27日23時時点）では、アルバム収録曲全曲がチャートインし、国内外にわたる強力な音源パワーを誇示した。

音源とともに公開されたタイトル曲のミュージックビデオも、きらびやかな青春のエネルギーを感覚的な映像美で表現し、連日好評を得ている。TWSならではの清涼感を保ちながらも、さらに成熟したビジュアルが視線を引きつけ、特に強い中毒性を生むサビの「Dda-rum」パートは、K-POPファンの間で新たなキリングパートとして急浮上している。

成功的なカムバックの号砲を打ち上げたTWSは、27日にソウル・YES24ライブホールでファンとともにするカムバックショーケースを開催し、本格的な活動の幕を開けた。この日、メンバーたちはタイトル曲を含む計4曲のダイナミックなステージを完璧に披露し、さらに深まった音楽的実力を証明した。

（写真提供＝OSEN）TWS

ファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、世界142の国と地域に生中継された今回のショーケースで、TWSは「何よりも42（ファン）の皆さんにとって大切な思い出となる活動を作っていきたい。待ち望んでいたステージでファンの皆さんと再び会えて幸せだ」と語り、「皆さんの誇りとなるTWSになりたい」と力強い抱負を伝えた。

勢いに乗るTWSは、30日のMnet『M COUNTDOWN』を皮切りに、本格的な音楽番組での活動に突入する。これに加え、28日にはYouTubeコンテンツ『リムジンサービス』（ギョンミン）、30日には『Jeongwaja』（ドフン）および『BIBBIDI BOBBIDI BOO』（シンユ、ヨンジェ）、来月4日にはJTBCのバラエティ番組『トーク派員25時』（シンユ、ジフン）など、多彩なコンテンツにも相次いで出演し、新鮮なバラエティセンスで大衆との積極的なコミュニケーションを続けていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。