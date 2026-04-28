“準ミス青山”井口綾子、ダークトーンのヘアカラーでイメチェン「お姉さん感増した」「美白が際立つ」
【モデルプレス＝2026/04/28】女優でタレントの井口綾子が4月27日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、話題となっている。
【写真】29歳準ミス青山「お姉さん感増した」イメチェン姿
井口は「髪切って色も暗くした」とつづり、写真を投稿。肩下まであったセミロングの髪の毛を肩につく程度の長さにカットし、髪色もそれまでよりも暗いトーンにイメージチェンジした姿を披露した。「暗めのトーンだけど透明感のある髪色をいつもオーダーすることが多いんだけど、毎回少しずつ雰囲気も変えてくれながら素敵な髪色作ってくださって大満足」と記し、駅のホームで振り返る笑顔のショットを公開している。
この投稿には「お姉さん感増した」「可愛い」「似合ってます」「とても綺麗」「美白が際立つ素敵な色味」「透明感溢れてる色」などとコメントが寄せられている。
井口は2017年に準ミス青山を受賞後、芸能活動を開始。大学卒業以降はフリーアナウンサーとして、その美しいボディを活かしたグラビアやバラエティ番組、ラジオ番組など幅広く活躍している。（modelpress編集部）
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【写真】29歳準ミス青山「お姉さん感増した」イメチェン姿
◆井口綾子、ダークトーンのヘアスタイル披露
井口は「髪切って色も暗くした」とつづり、写真を投稿。肩下まであったセミロングの髪の毛を肩につく程度の長さにカットし、髪色もそれまでよりも暗いトーンにイメージチェンジした姿を披露した。「暗めのトーンだけど透明感のある髪色をいつもオーダーすることが多いんだけど、毎回少しずつ雰囲気も変えてくれながら素敵な髪色作ってくださって大満足」と記し、駅のホームで振り返る笑顔のショットを公開している。
◆井口綾子の投稿に反響
この投稿には「お姉さん感増した」「可愛い」「似合ってます」「とても綺麗」「美白が際立つ素敵な色味」「透明感溢れてる色」などとコメントが寄せられている。
井口は2017年に準ミス青山を受賞後、芸能活動を開始。大学卒業以降はフリーアナウンサーとして、その美しいボディを活かしたグラビアやバラエティ番組、ラジオ番組など幅広く活躍している。（modelpress編集部）
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