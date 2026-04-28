タレント鈴木紗理奈（48）が28日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、体調不良のため休養を発表したお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（53）にねぎらいの言葉を送った。

番組ではこの日、日村の所属事務所の発表を速報で伝えた。鈴木は「体のことなのか、心のことか分からないですけど」としつつ、タレントの置かれたポジションに言及。「私たちの職業って、ずっと走り続けて、テレビにも出続けて、バナナマンさんとか忙しい」と同情した。

また、芸能界の“働き方改革”も訴えた。「体調を壊したり、心が不調やったとしても、仕事をし続けないとダメという、それが当たり前の当たり前の芸能界」。その上で、「休養している間、不安もあるかもしれないけど、気にせずしんどくなったら休むという芸能界でいいと思う。みんな仕事といい付き合いをして、長くゆっくりやるみたいなのがすてきなだと思うので」と考えを示した。

また日村に対しては、「日村さん、もしテレビを見ていたりしたら、不安に思ったり、早く復帰しないと、と思うかもしれないけど、ゆっくり休んで体を戻していただきたい」と呼びかけた。

日村は体調不良を理由に、TBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」の生放送を2週連続で欠席している。所属事務所はこの日、公式サイトで「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と、当面の休養を発表した。