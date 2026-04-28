「ドジャース５−４マーリンズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースが大谷翔平の一打をきっかけに逆転サヨナラ勝ちした。

２点を追う九回１死一、二塁。大谷が鋭いライナーを右翼線へ運び、この試合３安打目となるエンタイトルの適時二塁打で１点差に迫った。さらにフリーマンが申告敬遠で２死満塁となり、タッカーが試合を決めた。

この試合は「日本の日」として開催され、試合前にはＹＯＳＨＩＫＩがアメリカ国歌を演奏。ロバーツ監督は「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイトは最高だったよ。観客もすごかった。５万人が集まって、今夜は大勢がショウヘイの『チームジャパン』ユニフォームを着ていた。そして、シヨウヘイはショーを見せてくれた。最後はサヨナラ打を決めるんじゃないかと思った」と振り返った。

大谷は２８日のマーリンズ戦で、今季初でレギュラーシーズンでは昨年６月２８日以来となる中５日でマウンドに立つ。ロバーツ監督は試合後の会見で、大谷は投打二刀流で出場しないことを明言。「彼は明日打たない」と話し、投手に専念することが決まった。

大谷は１５日・メッツ戦では５年ぶりに投手に専念し、６回２安打１失点、１０奪三振で２勝目を挙げている。

この日の試合前には珍しく登板前日にブルペン入り。ノーワインドアップで２１球を投じた。