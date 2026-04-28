お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が27日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。タレントのMEGUMI（44）からの思わぬぶっ込みにタジタジとなる場面があった。

トーク中、出身の宮崎県が姉さん女房が多いという話題を久保田が振ると、MEGUMIが「でも先生凄いっしょ、18歳下の人と付き合っているんでしょ、今」と突然切り込むと、久保田は「ぶっ込んできたなぁ！ちょっと待ってくれ！」と困惑しきり。

MEGUMIも「そんなもん、こっちだってぶっ込みますよ。そっちがそうなんだから、こっちだって」とニヤリ。久保田は「そんな正面衝突はないですよ。一応回り込んだら撤退ぐらいしていってくださいよ」と嘆いた。

さらに、MEGUMIは「有名俳優のモデル妹とか書いていますけど、下なんじゃないですか。18は凄い」とツッコミ。久保田は「言わんかったら良かった、全部返ってきた、ブーメランで」と苦笑した。

久保田は俳優の竹内涼真の妹で、タレントのたけうちほのかと交際していることが明らかになっている。