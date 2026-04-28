ＡＫＢ４８が２８日、都内で行われたオリジナルグッズ作成サービス「ＵＰーＴ×ＡＫＢ４８ Ｇｒｏｕｐ新ＣＭ発表会」にＳＫＥ４８、ＮＭＢ４８、ＨＫＴ４８、ＮＧＴ４８、ＳＴＵ４８、西村博之（ひろゆき）氏と出席した。

各グループ５人ずつ３０人のメンバーが登壇。６グループがそろうのは８年ぶりだといい、イベント内ではパフォーマンス対決を行うなど競い合った。

久々の国内グループのそろい踏みで、近年では少なくなったグループの垣根を越えたコラボ企画が実現。ひろゆきは「昔は（選抜）総選挙とかやっていたけど、やらなくなったのはやっぱりグループ同士の仲が悪くなったからですか？」と遠慮なくメンバーに質問した。

すぐにＡＫＢ４８の小栗有以は「違います、違います。そろう機会がなくて、私たちも初めて顔を合わすメンバーもいて新鮮な気持ち」と否定。イベントの終盤には「４８グループが集まる機会は最近はなかった。４８グループは人数が多いだけでなく個性が豊かでおもしろいと改めて思いました」と総括した。

一昨年よりイメージキャラクターを務めるＡＫＢ４８とひろゆき氏に加えて、昨年から仲間に加わったＳＫＥ４８、ＮＭＢ４８、さらに今年はＨＫＴ４８、ＮＧＴ４８、ＳＴＵ４８も含めた国内の全６グループでイメージキャラクターを務める。