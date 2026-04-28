元ばんばんざい流那、3姉妹での顔出しお揃いポーズショット公開「みんなそっくり」「ビジュ良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/04/28】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が4月27日、自身のInstagramを更新。姉妹での写真を公開し、注目を集めている。
【写真】24歳美女インフルエンサー「みんなそっくり」美人3姉妹顔出しショット
流那は「家族でお出かけ」とつづり、写真を投稿。白いトップスとデニムを合わせたコーディネートで、ツツジの花の前で前かがみになり頬に手を当てるポーズを披露した。また、10人きょうだいの5番目で長女の流那は、妹2人と共に頬に片手を置き、下向き加減で目を閉じたショットで、仲の良い3姉妹の姿を披露している。
この投稿には「可愛すぎる」「3姉妹のお出かけ素敵」「お姉さん感あって良い」「みんなそっくり」「ビジュ良すぎ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美女インフルエンサー「みんなそっくり」美人3姉妹顔出しショット
◆流那、3姉妹のお出かけショット公開
流那は「家族でお出かけ」とつづり、写真を投稿。白いトップスとデニムを合わせたコーディネートで、ツツジの花の前で前かがみになり頬に手を当てるポーズを披露した。また、10人きょうだいの5番目で長女の流那は、妹2人と共に頬に片手を置き、下向き加減で目を閉じたショットで、仲の良い3姉妹の姿を披露している。
◆流那の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「3姉妹のお出かけ素敵」「お姉さん感あって良い」「みんなそっくり」「ビジュ良すぎ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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