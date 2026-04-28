小沼将大、芸能界引退を発表「自分の人生を今一度見つめ直したく」今後についても説明【全文】
【モデルプレス＝2026/04/28】俳優の小沼将大（36）が芸能界を引退することがわかった。4月27日、自身の公式X（旧Twitter）を通じて報告した。
【写真】2014年「テニミュ」出演イケメン俳優の最新自撮りショット
小沼は「突然のご報告になり、申し訳ございません。ご一読いただけたら幸いです」とし、書面を公開。「この度4月27日を持ちまして小沼将大は株式会社オムニアを退所し、これまでの活動に幕を下ろすことといたしました」と記し、芸能界引退を報告した。
続けて「何度も考え自分の人生を今一度見つめ直したく、このような結論に至りました。決して俳優業や活動が嫌いになったわけではありませんし、自分にとってかけがえのない生き方でしかありません」と芸能活動への思いをつづった小沼。「そしてこれからの人生もはっきり何をして行くか決まっている訳ではありませんが、今後とも暖かく見守っていただけたら幸いです」と今後についても説明し、最後には「長年、小沼将大に関わって頂いた皆様本当にありがとうございました」と結んでいる。（modelpress編集部）
小沼は1989年8月9日産まれ、茨城県出身。2012年から2014年まで雑誌「Fine」の専属モデルとして活躍。2014年にはミュージカル『テニスの王子様』2ndシーズンに跡部景吾役、2016〜2019年には舞台『黒子のバスケ』 青峰大輝役で出演した。
いつも応援してくださるファンの皆様、お世話になっている関係者の皆様へ
この度4月27日を持ちまして小沼将大は株式会社オムニアを退所し、これまでの活動に幕を下ろすことといたしました。
何度も考え自分の人生を今一度見つめ直したく、このような結論に至りました。決して俳優業や活動が嫌いになったわけではありませんし、自分にとってかけがえのない生き方でしかありません。そしてこれからの人生もはっきり何をして行くか決まっている訳ではありませんが、今後とも暖かく見守っていただけたら幸いです。
長年、小沼将大に関わって頂いた皆様本当にありがとうございました。
小沼将大
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◆小沼将大、芸能界引退へ
小沼は「突然のご報告になり、申し訳ございません。ご一読いただけたら幸いです」とし、書面を公開。「この度4月27日を持ちまして小沼将大は株式会社オムニアを退所し、これまでの活動に幕を下ろすことといたしました」と記し、芸能界引退を報告した。
◆小沼将大（おぬま・しょうた）プロフィール
小沼は1989年8月9日産まれ、茨城県出身。2012年から2014年まで雑誌「Fine」の専属モデルとして活躍。2014年にはミュージカル『テニスの王子様』2ndシーズンに跡部景吾役、2016〜2019年には舞台『黒子のバスケ』 青峰大輝役で出演した。
◆全文
いつも応援してくださるファンの皆様、お世話になっている関係者の皆様へ
この度4月27日を持ちまして小沼将大は株式会社オムニアを退所し、これまでの活動に幕を下ろすことといたしました。
何度も考え自分の人生を今一度見つめ直したく、このような結論に至りました。決して俳優業や活動が嫌いになったわけではありませんし、自分にとってかけがえのない生き方でしかありません。そしてこれからの人生もはっきり何をして行くか決まっている訳ではありませんが、今後とも暖かく見守っていただけたら幸いです。
長年、小沼将大に関わって頂いた皆様本当にありがとうございました。
小沼将大
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