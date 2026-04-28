【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：188円を前に足踏み、186円台の底堅さを確認しつつ次の一手を待つ
【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：188円を前に足踏み、186円台の底堅さを確認しつつ次の一手を待つ
先週（4月20日～4月27日）のまとめ
先週のユーロ円は、前週末の急落から一旦の落ち着きを取り戻したものの、187円台半ばのレジスタンスが意識され、方向感を欠く「小康状態」の展開となった。心理的節目の188円を前にした警戒感と、下値の堅さが拮抗する1週間であった。
週初の反発と187円台の回復（4月20日～21日）
週明け、前週の急落安値圏である186.20円台からスタートしたユーロ円は、押し目買いに支えられて着実に反発。21日（火）には一時187.33円まで値を戻した。前週の「フラッシュ・クラッシュ」的な動きが一時的な調整であったとの認識が広がり、再び上昇トレンドへの復帰を伺う動きが見られた。
187円台半ばでの膠着と上値の重さ（4月22日～24日）
週中盤にかけては、187円台半ばが厚い壁となった。ユーロ圏の経済指標に目新しさが欠ける中、日本当局による為替介入への警戒感も根強く、188円を積極的に試すエネルギーには至らなかった。価格帯としては186.40円から187.40円の狭いレンジでの推移が続き、ボラティリティは前週に比べて低下した。
186円台後半での週越え（4月27日）
27日（月）も大きな方向性は出ず、186.80円を挟んだ小幅な動きに終始した。欧州中央銀行（ECB）の利下げ開始を巡る思惑と、日銀の政策スタンスに対する注視が続く中、市場は次なる材料待ちの姿勢を強めている。
テクニカル分析
トレンド： 短期的には「横ばい（レンジ）」へ移行。しかし、日足レベルでの上昇トレンドは崩れておらず、先々週の急落後の安値（186.30付近）を割らずに推移している点はポジティブである。
レジスタンス1： 187.40（先週の戻り高値付近・直近の壁）
レジスタンス2： 188.00（心理的節目・依然として最大の防衛線）
サポート1： 186.30（前週の急落安値・先週も機能した重要支持線）
サポート2： 184.00（中長期的な節目・ここを割るとトレンド転換の懸念）
RSI (14時間足):
先週末時点で50.8付近と、完全にニュートラルな状態にある。買われすぎ・売られすぎのどちらにも偏っておらず、きっかけ次第で上下どちらにも動きやすい。
MACD:
ゼロライン付近でシグナル線と絡み合うように推移しており、トレンドが消失していることを示している。ヒストグラムの乖離も小さく、エネルギーの蓄積期間（スクイーズ）に入っていると判断できる。
今後のポイント・見通し
今週は、蓄積されたエネルギーが「187.50の突破」に向かうか、「186.30の割り込み」に向かうかが最大の焦点となる。
【メインシナリオ】レンジ上放れと188円への再挑戦
欧州の景気回復期待が維持され、日銀のハト派的な姿勢が意識され続ける場合、再び円安の流れが加速する。187.50を明確に上抜ければ、ショート勢の買い戻しを巻き込み188円台への突入が現実味を帯びる。
想定レンジ：186.50 - 188.50
根拠： 186円台での底固めが完了したと見られること。ファンダメンタルズ的にユーロ高・円安の地合いに変化はなく、押し目買い意欲は依然として高い。
【対抗シナリオ】サポート崩れによる調整の深化
当局の牽制発言や実弾介入への疑心暗鬼から186.30のサポートラインを割り込んだ場合、下落に拍車がかかる。その場合、利益確定売りが加速し、185円を素通りして184円近辺まで調整が進む可能性がある。
想定レンジ：184.00 - 187.50
先週（4月20日～4月27日）のまとめ
先週のユーロ円は、前週末の急落から一旦の落ち着きを取り戻したものの、187円台半ばのレジスタンスが意識され、方向感を欠く「小康状態」の展開となった。心理的節目の188円を前にした警戒感と、下値の堅さが拮抗する1週間であった。
週初の反発と187円台の回復（4月20日～21日）
週明け、前週の急落安値圏である186.20円台からスタートしたユーロ円は、押し目買いに支えられて着実に反発。21日（火）には一時187.33円まで値を戻した。前週の「フラッシュ・クラッシュ」的な動きが一時的な調整であったとの認識が広がり、再び上昇トレンドへの復帰を伺う動きが見られた。
187円台半ばでの膠着と上値の重さ（4月22日～24日）
週中盤にかけては、187円台半ばが厚い壁となった。ユーロ圏の経済指標に目新しさが欠ける中、日本当局による為替介入への警戒感も根強く、188円を積極的に試すエネルギーには至らなかった。価格帯としては186.40円から187.40円の狭いレンジでの推移が続き、ボラティリティは前週に比べて低下した。
186円台後半での週越え（4月27日）
27日（月）も大きな方向性は出ず、186.80円を挟んだ小幅な動きに終始した。欧州中央銀行（ECB）の利下げ開始を巡る思惑と、日銀の政策スタンスに対する注視が続く中、市場は次なる材料待ちの姿勢を強めている。
テクニカル分析
トレンド： 短期的には「横ばい（レンジ）」へ移行。しかし、日足レベルでの上昇トレンドは崩れておらず、先々週の急落後の安値（186.30付近）を割らずに推移している点はポジティブである。
レジスタンス1： 187.40（先週の戻り高値付近・直近の壁）
レジスタンス2： 188.00（心理的節目・依然として最大の防衛線）
サポート1： 186.30（前週の急落安値・先週も機能した重要支持線）
サポート2： 184.00（中長期的な節目・ここを割るとトレンド転換の懸念）
RSI (14時間足):
先週末時点で50.8付近と、完全にニュートラルな状態にある。買われすぎ・売られすぎのどちらにも偏っておらず、きっかけ次第で上下どちらにも動きやすい。
MACD:
ゼロライン付近でシグナル線と絡み合うように推移しており、トレンドが消失していることを示している。ヒストグラムの乖離も小さく、エネルギーの蓄積期間（スクイーズ）に入っていると判断できる。
今後のポイント・見通し
今週は、蓄積されたエネルギーが「187.50の突破」に向かうか、「186.30の割り込み」に向かうかが最大の焦点となる。
【メインシナリオ】レンジ上放れと188円への再挑戦
欧州の景気回復期待が維持され、日銀のハト派的な姿勢が意識され続ける場合、再び円安の流れが加速する。187.50を明確に上抜ければ、ショート勢の買い戻しを巻き込み188円台への突入が現実味を帯びる。
想定レンジ：186.50 - 188.50
根拠： 186円台での底固めが完了したと見られること。ファンダメンタルズ的にユーロ高・円安の地合いに変化はなく、押し目買い意欲は依然として高い。
【対抗シナリオ】サポート崩れによる調整の深化
当局の牽制発言や実弾介入への疑心暗鬼から186.30のサポートラインを割り込んだ場合、下落に拍車がかかる。その場合、利益確定売りが加速し、185円を素通りして184円近辺まで調整が進む可能性がある。
想定レンジ：184.00 - 187.50