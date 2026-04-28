【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：188円を前に足踏み、186円台の底堅さを確認しつつ次の一手を待つ

【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：188円を前に足踏み、186円台の底堅さを確認しつつ次の一手を待つ