【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.20円台で上値重く調整含み、実需の押し目待ちが交錯



先週（4月20日～4月27日）のまとめ

先週のメキシコペソ円は、週初に付けた高値圏での利益確定売りに押され、徐々に上値を切り下げる重い展開となった。円安基調は継続しているものの、ペソ独自の買い材料が乏しく、9.20円の壁を明確に突破できずに調整色が強まった1週間であった。



9.20円台でのトリプルトップ形成（4月20日～22日）

週初、前週の円安傾向を引き継ぎ9.18円付近から堅調にスタート。22日（水）には一時9.216円まで上値を伸ばし、年初来高値を伺う動きを見せた。しかし、この9.21円近辺では輸出企業等の実需売りや個人の利益確定売りが厚く、三度にわたって押し返される「トリプルトップ」に近い形状となった。



原油価格の軟化とペソ売りの波及（4月23日～24日）

原油価格の調整や、米国の長期金利上昇に伴う新興国通貨全般への不透明感から、週後半にかけてペソ売りが優勢となった。24日（金）には一時9.15円を割り込み、週内の上昇幅をほぼ吐き出す形となったが、下値ではスワップ目的の個人投資家による押し目買いが入り、底堅さも確認された。



9.16円台を中心とした小幅な週越え（4月27日）

27日（月）は目立った材料がない中、9.16～9.17円付近での狭いレンジ取引に終始した。高値圏での過熱感は一服したものの、次なる反発のきっかけを待つ「様子見」の姿勢が強い週明けとなった。



テクニカル分析



トレンド： 短期的には「下降チャネル」内での調整局面。ただし、日足ベースの長期的な上昇トレンドラインは依然として維持されており、大きな崩れは見られない。



レジスタンス1： 9.185（直近の戻り高値・意識されるライン）

レジスタンス2： 9.216（先週高値・明確な上値抵抗帯）

サポート1： 9.138（先週の安値・直近の防衛線）

サポート2： 9.000（心理的大節目・トレンドの分岐点）



RSI (14時間足):

先週末時点で48.8付近。前週の「買われすぎ」水準から完全に中立圏まで低下しており、調整が一定程度進んだことを示唆している。

MACD:

ゼロライン付近で推移。デッドクロス形成後、徐々にヒストグラムのマイナス幅が縮小しており、下げ止まりの兆しが見え始めている。ただし、反転上昇を確認するには、もう一段の買いエネルギーが必要な状態である。



今後のポイント・見通し

今週は「9.13円台のサポート維持」と「原油価格・米金利」との相関が鍵となる。



【メインシナリオ】レンジ内での底固めと再浮上

日墨の金利差を背景としたスワップ需要は依然として強く、9.10円台前半までの押し目は絶好の買い場と捉えられやすい。外部環境に大きな悪化がなければ、再び9.20円を目指す底堅い展開が予想される。



想定レンジ：9.10 - 9.25



根拠： 長期上昇トレンドが継続しており、先週の調整でポジションの整理が進んだこと。介入リスクを除けば、円売りの地合いは変わっていない。



【対抗シナリオ】リスクオフによる9.10円割れ

新興国通貨への資金流出加速や、原油価格の大幅下落、あるいは日本当局の介入発動が重なった場合、利益確定の連鎖（ロング・スクイーズ）が発生する。



想定レンジ：8.95 - 9.18



根拠： 9.13円付近のサポートを割り込むと、ストップロスを巻き込みやすく、心理的節目である9.00円付近まで急調整するリスクを考慮しておく必要がある。



総評

メキシコペソ円は、欧州通貨やポンドに比べると「先行して調整に入った」印象が強い。しかし、これは「トレンドの終わり」ではなく「健全なスピード調整」の範囲内である。9.20円台の壁を突破するには、メキシコ中銀のタカ派スタンスの再確認など、もう一つ強力な材料が欲しいところだ。



今週の主な予定

メキシコ

04/27 21:00 貿易収支 （3月） 結果 59.32億ドル 予想 8.0億ドル 前回 -4.628億ドル （貿易収支）

04/30 21:00 実質ＧＤＰ（速報値） （2026年 第1四半期） 予想 -0.5% 前回 0.9% （前期比）

04/30 21:00 実質ＧＤＰ（速報値） （2026年 第1四半期） 予想 0.8% 前回 1.8% （前年比）

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