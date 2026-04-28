【通貨別まとめと見通し】南アランド円：高値更新後の急激な調整、9.60円台の攻防がトレンドの分水嶺に



先週（4月20日～4月27日）のまとめ

先週の南アランド円は、週初に数年来の高値を更新する勢いを見せたものの、その後は急激な調整売りに押される展開となった。円安の地合いに支えられつつも、ランド独自の材料や新興国市場への警戒感からボラティリティが非常に高まった1週間であった。



9.80円への歴史的ジャンプアップと即座の反落（4月20日）

週初早朝、窓を開ける形で急上昇し、一時9.800円まで上値を伸ばした。しかし、この水準では達成感からの利益確定売りが強まったほか、日本当局による介入警戒感も重なり、数時間で9.60円台後半まで急激に押し戻されるという、いわゆる「行って来い」の展開となった。



9.60円台での神経質なレンジ推移（4月21日～24日）

週中盤以降は、9.60円から9.73円のレンジ内での取引が続いた。資源価格の動向や南アフリカ国内の政局・経済指標を睨みつつ、下値では高い金利差を狙った買い（スワップ需要）が入るものの、週初の急落による戻り売り圧力も強く、上値の重さが目立つ局面が多かった。



9.60円台半ばでの落ち着きと週越え（4月27日）

27日（月）は9.57円台まで一時的に下押しする場面もあったが、週末にかけて9.64円付近まで値を戻して引けた。週初の大幅な乱高下を経て、市場は一旦冷静さを取り戻し、次なるトレンドの発生を待つステージに入っている。



テクニカル分析



トレンド： 短期的には「調整局面（コレクティブ・フェーズ）」。週初に付けた9.80円が当面の天井として意識されており、現在は下値支持線を確認する作業が続いている。



レジスタンス1： 9.730（先週中盤の戻り高値・意識される壁）

レジスタンス2： 9.800（先週高値・心理的節目であり最重要防衛線）

サポート1： 9.570（先週の安値・直近の強力な下値支持）

サポート2： 9.400（4月初旬の安値圏・トレンド転換の最終ライン）



RSI (14時間足):

先週末時点で51.4付近。週初の高値圏での過熱感（80超え）は完全に解消され、ニュートラルな位置にある。再浮上に向けたエネルギー充電期間に入っている。

MACD:

シグナル線とデッドクロスを形成し、わずかにゼロライン方向へ垂れ下がっている。短期的には調整継続の可能性を示唆しているが、長期的なゼロライン上での推移を維持できるかが焦点となる。



今後のポイント・見通し

今週は「9.60円台の維持」と「リスクオン・オフの切り替わり」がメインテーマとなる。



【メインシナリオ】下値確認後の緩やかな上昇回帰

9.60円前後のサポートが機能し、日銀の緩和継続姿勢が改めて意識される場合、再び円売りが優勢となる。資源価格が底堅く推移すれば、徐々に9.70円台を回復し、再び9.80円を試す展開が想定される。



想定レンジ：9.55 - 9.85



根拠： スワップ派による押し目買い意欲が根強く、極端な悪材料が出ない限り、円安基調に沿った動きになりやすい。



【対抗シナリオ】リスクオフ加速による9.50円割れ

介入実弾の投下や、中国経済の減速懸念、あるいは米金利の更なる上昇による新興国通貨売りが加速した場合。



想定レンジ：9.30 - 9.70



根拠： 9.57円の直近安値を割り込むと、週初の高値掴みのポジションが投げ売りを誘発し、9.40円付近まで一気に調整が進むリスクがある。



総評

南アランド円は、先週の9.80円到達という「高値の確認」が完了したことで、市場には一度一服感が広がっている。しかし、ファンダメンタルズ的な円安要因は根強く、この調整を「絶好の押し目」と見る向きも多い。今週、9.60円台で足場を固めることができれば、次なる上昇への強力な礎となるだろう。



今週の主な予定

南アフリカ

04/30 15:00 マネーサプライM3 （3月） 前回 8.39% （前年比）

04/30 18:30 生産者物価指数（PPI） （3月） 予想 0.7% 前回 0.0% （前月比）

04/30 18:30 生産者物価指数（PPI） （3月） 予想 0.9% 前回 1.8% （前年比）

04/30 21:00 貿易収支 （3月） 予想 285.0億ランド 前回 369.0億ランド （貿易収支）

外部サイト