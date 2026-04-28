◆米大リーグ ホワイトソックス８―７エンゼルス（２７日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・エンゼルス戦に「２番・一塁」で先発出場。７回に３試合ぶりの１２号逆転３ランを放ち、ホームランダービーでメジャー単独トップに立った。５試合ぶりのマルチ安打で打率は２割４分３厘。

ドッグデーが催された試合は雨のため３時間遅れでスタート。ゲームセットは深夜０時３３分と日をまたいでの決着となった。残っていた数少ないファンに村上が最高のプレゼントを贈った。４―５の７回無死二、三塁。左腕ポメランツの９２・９マイル（約１４９・５キロ）直球を捉え、打球速度９５・８マイル（約１５４・２キロ）、飛距離３８２フィート（約１１６・４メートル）で右中間の敵軍ブルペンに打ち込んだ。角度４８度。月まで届きそうな“ムーンショット”だった。

村上は試合後、「ベニー（ベニンテンディ）が満塁で（二塁打を）打ってくれて楽な場面で回してくれた。外野に運べばと思って打席に入れた」と話していた。