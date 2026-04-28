静岡県などの集合住宅で水道メーターが相次いで持ち去られた窃盗事件で、水道業者を装った２人組が白昼、空き部屋の水道メーターを持ち去っていた可能性のあることが、捜査関係者への取材でわかった。

静岡県警は２７日、県営住宅の水道メーターを盗んだとして、男２人を窃盗容疑で逮捕したと発表。２人が車で各地の団地を巡りながら水道メーターを盗んでいたとみて調べている。

逮捕されたのは、住居職業いずれも不詳の男（３２）と、住居不定、無職の男（４８）。発表によると、２人は３月下旬頃、静岡市葵区の県営東部団地で、居住者のいない空室の水道メーター１０個（時価計２万円相当）を盗んだ疑い。

捜査関係者によると、２人は３月下旬の日中、水道業者のようにも見える作業服姿で同団地に出入りしており、その様子が防犯カメラに映っていた。

県警は、中古金属の買い取り店から、２人が売却したとみられる水道メーター約４０個を押収した。逮捕容疑となった１０個も含まれている。水道メーターは素材の大部分を銅が占めており、売却目的での盗みだったとみている。

県警は今月２４日、群馬県内で２人を逮捕。乗っていたとみられるレンタカーも押収した。２人が移動しながら静岡県内外の団地で盗みを繰り返し、群馬県内の団地でも窃盗を計画していたとみている。

読売新聞のまとめによると、静岡県内の集合住宅から盗まれた水道メーターは、１０市で計６４０個（今月２０日時点）に上る。被害のほとんどが、被害の判明が遅れるとされる空き部屋の水道メーターだった。