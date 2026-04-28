活断層による内陸型地震の被害を軽減するため、国立研究開発法人・防災科学技術研究所（茨城県つくば市）のチームは、米国と韓国の国立研究機関と協力し、断層近くで局地的に強まる揺れを高精度で予測する技術の開発に乗り出す。

被害が帯状に集中する「震災の帯」の実態解明も図り、将来、発生が予想される首都直下地震などの防災対策につなげたい考えだ。

防災科研は、米国のローレンス・リバモア国立研究所と、韓国地質資源研究院と連携する。米国は高性能のスーパーコンピューターを所有し、韓国は地震が少ないが、シミュレーションの技術に強みがある。震度７を引き起こす大地震のデータは少なく、国の地震調査研究推進本部が示す地震リスクに不確実さが残っていた。各国が持つ強みを生かすことで、予測精度の向上が見込めそうだ。

２０１６年の熊本地震など内陸型地震は、場所によっては揺れが強くなることがあり、揺れの強さには、地盤の固さやその分布状況なども影響する。チームは地中の通信用光ファイバーケーブルを地震計代わりに使い、地下数百メートルに及ぶ地下構造を３次元で推定する技術の開発も進め、震災の帯の事前予測につなげる。

研究は２７年度まで実施し、将来的には現在２５０メートル四方ごとの揺れ方を示すハザードマップを、１００倍ほどきめ細かく描ける可能性がある。防災科研の中村洋光・地震津波複合災害研究部門長は「熊本地震でも断層近くでは、深刻な被害が起きた。米韓の有効な手法を取り込み、地震対策に生かしたい」と話す。

入倉孝次郎・京都大名誉教授（強震動地震学）の話「地震災害を軽減するには、より予測の精度を上げる必要がある。光ファイバーなどの新しい手法は大量の地盤データを集める上で有望で、他国の知見も取り入れながら、研究を発展させることが重要だ。都市計画や避難支援などへの活用が期待できる」

◆震災の帯＝地震の強い揺れで被害が帯状に集中した地域。１９９５年の阪神大震災では、震度７と判定された市街地などで確認された。熊本地震でも同様の地域が発生したと考えられている。