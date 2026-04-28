コマツ<6301.T>が後場に下げに転じた。同社は２８日午後２時３０分、２６年３月期の連結決算を発表。売上高は前の期比０．７％増の４兆１３２７億５１００万円、最終利益が同１４．４％減の３７６３億９１００万円となった。計画に対し減益幅は縮小して着地した。２７年３月期の業績予想は、売上高が前期比０．４％減の４兆１１８０億円、最終利益は同１５．５％減の３１８０億円。減収で前期に続き２ケタの減益を見込む形となり、失望売りが出たようだ。



今期の年間配当予想は前期と横ばいの１９０円とする。中東情勢を受けた石油価格の高騰と、サプライチェーンの混乱が年間を通して継続すると想定。米国関税に伴うコスト増加の影響も業績予想に織り込んだ。なお、同社は取得総数２５００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．８％）、取得総額１０００億円を上限とする自社株買いの実施も開示した。取得期間は４月３０日から９月３０日まで。取得した全株式を１０月３０日に消却する。



出所：MINKABU PRESS