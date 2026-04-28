木村拓哉と山口智子が主演を務めた1996年放送のフジテレビ系月9ドラマ『ロングバケーション』が、香港大手メディアPCCW Media傘下のMakerVille制作で初めて海外リメイクされることが決定。同グループ傘下のViuTVなど各プラットフォームで放送・配信される。

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『ロングバケーション』は、1996年4月15日から6月24日まで月9枠で放送された連続ドラマ。結婚式当日に婚約者に逃げられてしまった女性・葉山南（山口智子）が、逃げた相手のルームメイトだったピアニスト志望の青年・瀬名秀俊（木村拓哉）の家に転がり込むところから始まるラブストーリーだ。

放送当時はリアルタイム視聴の月9現象や、ロケ地として使用されていた東京隅田川に架かる新大橋やビルを聖地巡礼する若者が集まるなど、社会現象となった。1996年6月24日放送の最終回では、最高視聴率36.7％、瞬間最高視聴率43.8％（ビデオリサーチ調べ、関東地区、世帯）という歴史的高視聴率を記録している。

リメイク制作については、これまでもアジアを中心に高い関心が寄せられていたものの、契約締結には至っていなかったという。今回のMakerVilleとの契約では、同社のViuTVが開局10周年を迎える節目の年であり、約30年前に誕生したヒットIPの活用という点で方向性が合致したことから、契約締結後、制作および放送予定の調整まで円滑に進む運びとなった。

香港版リメイク『悠長假期（香港版）』では、若きピアニスト・瀬名秀俊役に、香港の人気ボーイズグループ・MIRRORのメンバー呂爵安（Edan Lui）を起用。天真らんまんな葉山南役には、タレントでモデルの李佳芯（Ali Lee）が決定した。

ViuTVは、4月23日に開催された同社の10周年記念イベントで、香港版リメイク作品を紹介。当日は、本作を象徴するシーンの一つである、瀬名秀俊と葉山南がスーパーボールを弾ませ合う場面をモチーフとした演出が行われた。今回のリメイクについて「30年の時を経て、多くの方に親しまれてきた恋愛ドラマを、ViuTVを通じてあらためてお届けできることをうれしく思います。瀬名秀俊と葉山南、この二人の関係性は、多くの方にとって思い出深いものではないでしょうか」と紹介した。

初の海外リメイク制作決定を受け、作・脚本の北川悦吏子は「見つけてくれてありがとう。どんな風に生まれ変わるか、楽しみです」とコメントを寄せている。

なお、1996年に放送された『ロングバケーション』は現在FODにて配信中だ。

■北川悦吏子（『ロングバケーション』作・脚本）コメント『ロングバケーション』が香港でリメイクされると聞いて、大変、光栄に思います。もう、30年も前の日本の作品。時代は変わりました。スマホもネットも、普及していません。舞台も日本から香港に。一生懸命、私が、昼夜忘れてシナリオを書き、一生懸命、役者が演じてスタッフが動き、一生懸命、日本の皆さんが見てくれた作品です。見つけてくれてありがとう。どんな風に生まれ変わるか、楽しみです!! 頑張って下さい！（文＝リアルサウンド編集部）