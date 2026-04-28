開催：2026.4.28

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 8 - 7 [エンゼルス]

MLBの試合が28日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとエンゼルスが対戦した。

Wソックスの先発投手はアンソニー・ケイ、対するエンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツで試合は開始した。

1回表、4番 ホルヘ・ソレア 4球目を打ってライトへの犠牲フライでエンゼルス得点 CWS 0-1 LAA

2回表、9番 ブライス・テオドシオ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 CWS 0-2 LAA、1番 ザカリー・ネト 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 CWS 0-3 LAA

4回表、3番 ボーン・グリッソム 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでエンゼルス得点 CWS 0-4 LAA

5回裏、1番 アンドルー・ベニンテンディ 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでWソックス得点 CWS 1-4 LAA

7回表、4番 ホルヘ・ソレア 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 CWS 1-5 LAA

7回裏、8番 トリスタン・ピーターズ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 2-5 LAA、1番 アンドルー・ベニンテンディ 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 CWS 4-5 LAA、2番 村上宗隆 5球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでWソックス得点 CWS 7-5 LAA、3番 ミゲル・バルガス 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 8-5 LAA

9回表、4番 ホルヘ・ソレア 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでエンゼルス得点 CWS 8-6 LAA、7番 ノーラン・シャヌエル 3球目を打ってサードへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 CWS 8-7 LAA

試合は8対7でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのオスバルド・ビドで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はエンゼルスのニック・サンドリンで、ここまで0勝1敗0S。Wソックスのハドソンにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で4打数、2安打（1HR）、3打点、打率は.243となっている。

ここまでWソックスは12勝17敗で3.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位。一方エンゼルスは12勝18敗で4.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-28 14:42:15 更新