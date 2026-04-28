原口元気が昇格かかる大一番で値千金の決勝弾！…カットインから右足一閃「歓喜の渦に巻き込んだ」
ベールスホットに所属するMF原口元気が重要な一戦で値千金の決勝ゴールを記録した。
チャレンジャー・プロ・リーグ（ベルギー2部リーグ）を3位で終え、昇格プレーオフに進出したベールスホット。現地時間28日にはレギュラーシーズンを6位で終えたマースメヘレンとの準決勝セカンドレグに臨んだ。
ファーストレグを1−1のドローで終えてホームへ帰還したベールスホットは開始早々の2分にPKで先制したものの、48分に追い付かれると、63分には元ベルギー代表MFラジャ・ナインゴランに勝ち越し点を献上。それでも90＋1分にネットを揺らして土壇場で延長戦に持ち込むと、116分に歓喜の瞬間が訪れる。
敵陣左サイドでボールを収めた原口がゆったりとしたドリブルからスピードを上げてカットインし、相手DFのスライディングタックルをかわして右足を振り抜くと、低く強烈なシュートがゴール左下隅に突き刺さった。現地メディア『Nieuwsblad』はこのシーンについて「8年前のワールドカップでベルギー代表相手にゴールを決めた日本人選手はボックス外から見事なカットインを見せ、ベールスホットを歓喜の渦に巻き込んだ」と綴っている。
これが決勝点となり、ベールスホットは3−2で勝利。2戦合計スコア4−3でプレーオフ決勝進出を決め、ジュピラー・プロ・リーグ昇格へ一歩前進した。決勝ではレギュラーシーズンを5位で終えたロンメルと対戦し、勝利すればジュピラー・プロ・リーグで16位のデンドルとの入れ替え戦に臨む。
チャレンジャー・プロ・リーグ（ベルギー2部リーグ）を3位で終え、昇格プレーオフに進出したベールスホット。現地時間28日にはレギュラーシーズンを6位で終えたマースメヘレンとの準決勝セカンドレグに臨んだ。
ファーストレグを1−1のドローで終えてホームへ帰還したベールスホットは開始早々の2分にPKで先制したものの、48分に追い付かれると、63分には元ベルギー代表MFラジャ・ナインゴランに勝ち越し点を献上。それでも90＋1分にネットを揺らして土壇場で延長戦に持ち込むと、116分に歓喜の瞬間が訪れる。
これが決勝点となり、ベールスホットは3−2で勝利。2戦合計スコア4−3でプレーオフ決勝進出を決め、ジュピラー・プロ・リーグ昇格へ一歩前進した。決勝ではレギュラーシーズンを5位で終えたロンメルと対戦し、勝利すればジュピラー・プロ・リーグで16位のデンドルとの入れ替え戦に臨む。
【ゴール動画】原口元気が大一番で値千金の一撃！ カットインから右足一閃
FT | Beerschot stoot na verlengingen door naar de finale van de Promotion Play-offs! 🫨🏆 #BEEPAT pic.twitter.com/KbfqJptqkp— DAZN België (@DAZN_BENL) April 27, 2026