イチカワ <3513> [東証Ｓ] が4月28日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の13億円→16億円(前の期は12.1億円)に23.1％上方修正し、増益率が6.9％増→31.6％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.5億円→6.5億円(前年同期は6.1億円)に83.8％増額し、一転して7.9％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当期の業績につきましては、抄紙用ベルトの増産に努めたことで海外市場での拡販が進み、加えて為替相場が想定よりも円安で推移した結果、連結売上高及び全段階の利益において前回発表予想値を上回る見込みとなりましたため、通期の業績予想値を修正するものであります。※上記予想は、本資料の発表日現在における将来の経営環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後種々の要因によって予想数値とは異なる場合があります。