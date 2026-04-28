28日15時現在の日経平均株価は前日比686.63円（-1.13％）安の5万9850.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1189、値下がりは330、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は461.8円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が409.1円、東エレク <8035>が196.1円、ファナック <6954>が48.77円、日東電 <6988>が45.93円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を99.76円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が44.45円、キオクシア <285A>が25.11円、ＫＤＤＩ <9433>が19.91円、大塚ＨＤ <4578>が19.78円と続く。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位はその他金融で、以下、建設、銀行、鉱業と続く。値下がり上位には情報・通信、電気機器、空運が並んでいる。



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