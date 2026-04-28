「BOSS×ポケモン30周年」コラボ　初代御三家モチーフの特製ボスジャンが当たるキャンペーン開催

サントリーコーヒー「BOSS」と、誕生から30周年を迎えた「ポケモン」がタイアップした特別なキャンペーンが、6月1日よりスタートします。

カントー地方の「旅立ちの3匹」にインスパイアされた特製ボスジャンが当たるほか、主力商品が「ポケモン図鑑缶」としてリニューアルされるなど、ファンにはたまらない企画が目白押しとなっています。

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■ 初代「旅立ちの3匹」の個性を再現したギミック満載のボスジャン

本キャンペーン最大の目玉となるのが、対象の6缶パックを購入して応募できる「新発見！ボスジャン inspired by ポケモン図鑑」です。フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメをモチーフにした全3種のジャンパーが各5名に当たります。

特筆すべきはそのユニークなギミック。「お花もはこべるフシギダネデザイン」は、背中のタネをイメージした上部開閉式のリュックが付属しており、実際に植物などを背負って運ぶことが可能です。

また「暗い場所でも明るいヒトカゲデザイン」は、しっぽの炎を表現すべく着用時に腰の部分が光るLEDライトを内蔵。

さらに「水鉄砲も楽しめるゼニガメデザイン」は、みずでっぽうが得意なゼニガメにちなみ、水鉄砲と収納リュックがセットになったレインジャケット型に仕上がっています。

これはさすがに「攻めすぎたデザイン」といって過言ではないでしょう。

■ 側面に図鑑情報を掲載 主力5商品が「ポケモン図鑑缶」に変身

タイアップを記念して、翌日6月2日からは「ボス レインボーマウンテンブレンド」「ボス 贅沢微糖」など主力商品5品が、新デザインの「ポケモン図鑑缶」として一斉リニューアルされます。

“いつもの「BOSS」に、新発見”をテーマにした本パッケージでは、側面にカントー地方からイッシュ地方までの「旅立ちの3匹」や、ピカチュウ、イーブイのイラストとそのポケモン図鑑情報が掲載されており、コーヒーを飲みながらポケモンの知識を深めることができるデザインに。

あわせて、対象商品の2次元コードから応募すると、その場で「この足跡だ〜れだ？Tシャツ（全5種）」やポイントが当たるキャンペーンも実施されます。

■ おまけチャーム付きの「割るだけクラフトボスカフェ」も登場

さらに、手軽に本格的なラテやブラックが楽しめる希釈タイプ飲料「割るだけクラフトボスカフェ 2本パック」に、「ポケモン30周年記念オリジナルチャーム」が付いた特別パッケージが5月19日より全国で順次発売されます。チャームのデザインは「ピカチュウ＆イーブイ」や各タイプをイメージした計4種類が用意されています。

誕生から30周年を迎え、世代を超えて愛され続けるポケモンと、働く人の相棒として長く親しまれてきたBOSSのタッグ。遊び心があふれるコラボアイテムの数々は、日々の忙しいコーヒーブレイクにワクワクするような「新発見」をもたらしてくれそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042808.html