お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が27日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。高校の先輩という人気芸人を明かした。

MEGUMIから「自分で監督とかできそうじゃないですか」と提案を受けた久保田は「でも永野さんの映画、そんな人が入っていなかった」とニヤリ。

永野とプライベートでも親交があるMEGUMIは「『MAD MASK』見ました？」とツッコミ。久保田は「見ました。恐ろしかった。究極のホラーですね」と苦笑した。

すると「でも僕先輩なんですよ、高校の」と告白すると、MEGUMIは「え！宮崎？」と絶句。

久保田が「やめてください。なんですか今の。え！宮崎？って」と困惑。「宮崎ですよ」と続けると、MEGUMIは「いいところですよね。でも宮崎の男の人はコンプレックスが強いイメージあって、自分の意見を曲げない、みたいなところが、あるよね？」と質問。

久保田も「めちゃくちゃありますよ」と認めつつ、「だって、ラップバトルの日本一が2人いますから」と苦笑。「それでも「永野さんは異常。おかしいっす、あの人は」と続け、笑った。

2人は宮崎日大高校出身。永野が5年先輩に当たる。