◇ナ・リーグ ドジャース5―4マーリンズ（2026年4月27日 ロサンゼルス）

ドジャース・山本由伸投手（27）が27日（日本時間28日）、本拠地でマーリンズ戦に先発し、5回87球を投げて5安打4失点だった。チームは5―4で逆転サヨナラ勝ちし、首位を守った。山本に勝敗はつかず、今季はここまで6試合に登板して2勝2敗、防御率2.87。

デーブ・ロバーツ監督は試合後、山本について「今日はシャープではなかったと思う。今夜は立ち上がりから、これまで多くの登板で見せてきたような鋭さはなかった。そういう日もある。今日は彼にとって粘りながらの登板だった」と話した。

ヒックスに浴びた一時逆転の3ランには「1ボール2ストライクまで追い込んで、2アウトからスプリットが浮いて本塁打を打たれた。もしあそこでゴロを打たせていれば、かなり良い登板になっていたと思う」と語り、今季最短の5回降板になったことに関して「私の目には今日はシャープではなかったので、無理に引っ張る必要はないと判断した」と説明した。

また、山本が今季ワーストの4四球を与えたことについて指揮官は、「相手打者も評価しなければいけない。ファウルで粘り、際どい球を見極め、カウントを深くして、四球をしっかり選んだ」とマーリンズ打線を称賛した。

山本は試合後、「今日は本当にチームメイトのおかげで試合に勝てたので、本当に感謝しています」と逆転サヨナラ勝ちを喜び、制球については「良いところも悪いところも、どちらも出た」と、反省しつつも一定の収穫を口にしていた。