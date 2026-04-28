フジ『ロングバケーション』、初の海外リメイク 木村拓哉演じた“瀬名”、香港版の人気Gメンバーが務める
フジテレビは28日、1996年に放送した月9ドラマ『ロングバケーション』が初めて海外でリメイク制作されることを発表した。制作は香港大手メディアPCCW Media傘下のMakerVilleが担当し、同グループ傘下のViuTVなど各プラットフォームで放送・配信予定となる。
【画像】『ロングバケーション』名シーン
『ロングバケーション』は、1996年4月15日〜6月24日まで、同枠で放送されたドラマ。結婚式当日に婚約者に逃げられてしまった女性・葉山南（山口智子）が、逃げた相手のルームメイトだったピアニスト志望の青年・瀬名秀俊（木村拓哉）の家に転がり込むところから始まるラブストーリーとなる。
放送当時、「月曜はOLが街から消える」といった“リアルタイム視聴の月9現象”や、ロケ地として使用されていた東京隅田川に架かる「新大橋」やビルを聖地巡礼する若者が集まるなど、社会現象となった。6月24日放送の最終回では、最高視聴率36.7％、瞬間最高視聴率43.8％（ビデオリサーチ調べ、関東地区、世帯）という歴史的高視聴率を記録した。
『ロングバケーション』リメイク制作については、これまでもアジアを中心に高い関心が寄せられていたものの、契約締結には至っていなかった。今回のMakerVilleとの契約においては、同社のViuTVが開局10周年を迎える節目の年であり、約30年前に誕生したヒットIPの活用という点で方向性が合致したことから、結果として契約締結後、制作および放送予定の調整まで円滑に進む運びとなった。
香港版リメイク『悠長假期（香港版）』では、若きピアニスト・瀬名秀俊役に、香港の人気ボーイズグループ「MIRROR」のメンバー呂爵安（Edan Lui）を起用。また、天真らんまんな葉山南役には、人気タレントでモデルの李佳芯（Ali Lee）が出演することが決定している。
ViuTVは、23日に開催された同社の10周年記念イベントにおいて、香港版リメイク作品を紹介した。当日は、本作を象徴するシーンのひとつである、瀬名秀俊と葉山南がスーパーボールを弾ませ合う場面をモチーフとした演出が行われ、併せてリメイクについて「30年の時を経て、多くの方に親しまれてきた恋愛ドラマを、ViuTVを通じてあらためてお届けできることをうれしく思います。瀬名秀俊と葉山南、この二人の関係性は、多くの方にとって思い出深いものではないでしょうか」と紹介した。
初の海外リメイク制作決定を受け、作・脚本の北川悦吏子氏は「見つけてくれてありがとう。どんな風に生まれ変わるか、楽しみです！！」とコメントした。
■『ロングバケーション』作・脚本：北川悦吏子氏、コメント
「『ロングバケーション』が香港でリメイクされると聞いて、大変、光栄に思います。
もう、30年も前の日本の作品。時代は変わりました。スマホもネットも、普及していません。
舞台も日本から香港に。
一生懸命、私が、昼夜忘れてシナリオを書き、一生懸命、役者が演じてスタッフが動き、一生懸命、日本の皆さんが見てくれた作品です。
見つけてくれてありがとう。
どんな風に生まれ変わるか、楽しみです！！
頑張って下さい！
【画像】『ロングバケーション』名シーン
『ロングバケーション』は、1996年4月15日〜6月24日まで、同枠で放送されたドラマ。結婚式当日に婚約者に逃げられてしまった女性・葉山南（山口智子）が、逃げた相手のルームメイトだったピアニスト志望の青年・瀬名秀俊（木村拓哉）の家に転がり込むところから始まるラブストーリーとなる。
『ロングバケーション』リメイク制作については、これまでもアジアを中心に高い関心が寄せられていたものの、契約締結には至っていなかった。今回のMakerVilleとの契約においては、同社のViuTVが開局10周年を迎える節目の年であり、約30年前に誕生したヒットIPの活用という点で方向性が合致したことから、結果として契約締結後、制作および放送予定の調整まで円滑に進む運びとなった。
香港版リメイク『悠長假期（香港版）』では、若きピアニスト・瀬名秀俊役に、香港の人気ボーイズグループ「MIRROR」のメンバー呂爵安（Edan Lui）を起用。また、天真らんまんな葉山南役には、人気タレントでモデルの李佳芯（Ali Lee）が出演することが決定している。
ViuTVは、23日に開催された同社の10周年記念イベントにおいて、香港版リメイク作品を紹介した。当日は、本作を象徴するシーンのひとつである、瀬名秀俊と葉山南がスーパーボールを弾ませ合う場面をモチーフとした演出が行われ、併せてリメイクについて「30年の時を経て、多くの方に親しまれてきた恋愛ドラマを、ViuTVを通じてあらためてお届けできることをうれしく思います。瀬名秀俊と葉山南、この二人の関係性は、多くの方にとって思い出深いものではないでしょうか」と紹介した。
初の海外リメイク制作決定を受け、作・脚本の北川悦吏子氏は「見つけてくれてありがとう。どんな風に生まれ変わるか、楽しみです！！」とコメントした。
■『ロングバケーション』作・脚本：北川悦吏子氏、コメント
「『ロングバケーション』が香港でリメイクされると聞いて、大変、光栄に思います。
もう、30年も前の日本の作品。時代は変わりました。スマホもネットも、普及していません。
舞台も日本から香港に。
一生懸命、私が、昼夜忘れてシナリオを書き、一生懸命、役者が演じてスタッフが動き、一生懸命、日本の皆さんが見てくれた作品です。
見つけてくれてありがとう。
どんな風に生まれ変わるか、楽しみです！！
頑張って下さい！