布袋寅泰、清春＆西川貴教との“貴重”な3ショット披露「これはたまらん」「右から 父 弟 兄」
ギタリストの布袋寅泰（64）が27日、自身のインスタグラムを更新。ロックバンド・黒夢の清春（57）、T.M.Revolutionの西川貴教（55）との3ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】「右から 父 弟 兄」清春＆西川貴教との“貴重”な3ショットを披露した布袋寅泰
布袋は「清春くん、西川くんと、初めての3ショット」と報告。フェスで共演する機会はあったものの、楽屋にこもることが多かったと明かし、「アラバキでは多くの人と会えたよ」と振り返った。投稿には、並んで笑顔を見せる3人の貴重な写真が添えられている。
この投稿に、ファンからは「3人ともいい笑顔 布袋さんの意外な交友関係に、うれしいサプライズです」「これはたまらん」「最高のスリーショットです」「この3ショットは凄い」「見れたらなって思ってたことが現実になって嬉しい」「皆さんかっこいいです」「アラバキ最高でした」「清春さんとの絡みは初めてのような」「右から 父 弟 兄」「俺得3ショット！」などの声が寄せられている。
【写真】「右から 父 弟 兄」清春＆西川貴教との“貴重”な3ショットを披露した布袋寅泰
布袋は「清春くん、西川くんと、初めての3ショット」と報告。フェスで共演する機会はあったものの、楽屋にこもることが多かったと明かし、「アラバキでは多くの人と会えたよ」と振り返った。投稿には、並んで笑顔を見せる3人の貴重な写真が添えられている。
この投稿に、ファンからは「3人ともいい笑顔 布袋さんの意外な交友関係に、うれしいサプライズです」「これはたまらん」「最高のスリーショットです」「この3ショットは凄い」「見れたらなって思ってたことが現実になって嬉しい」「皆さんかっこいいです」「アラバキ最高でした」「清春さんとの絡みは初めてのような」「右から 父 弟 兄」「俺得3ショット！」などの声が寄せられている。