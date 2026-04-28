元サッカー日本代表の田中マルクス闘莉王氏（45）が27日放送のフジテレビ「けるとめる」（月曜後11・00）にゲスト出演。現役時代の給料事情について語った。

この日は元サッカー日本代表の小野伸二氏、Jリーグの野々村芳和チェアマンらとそろって登場。お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子は「ちゃげぶー（ぶっちゃけ）、お給料ってどのぐらいもらえるんですか」と直球質問をぶつけ、MCの「Travis Japan」中村海人も「ぶっちゃけ一番良かった給料いくらでした？」と続けた。

闘莉王氏は「いやあ、僕がいた頃は億単位でもらっていた人は5人ぐらいですよね」と言い、「僕ももらってました」とぶっちゃけ。「2006年か7年から、もう億単位になってました。20年前」と続けた。

野々村チェアマンは「凄いよ」と感心し、「そのぐらいの頃からJリーグのクラブもどんどん大きくなっているから、選手に払ってあげられるお金が増えていて。今どうだろう。5億以上とかもいるんじゃない」と証言した。

闘莉王氏は「僕らの時代は、勝てばこれぐらいの勝利給っていうのがあって、それがデカいんです」とも言及。信子が「じゃあ、年俸プラス勝利給がえげつなかった1年の、マックスの金額教えてもらっていいですか？」と切り込むと、「いやあ、でもスポンサーもあるし」と反応した。

それでもMC陣からは「ってことはいくらですか」と粘られ、闘莉王氏は観念したのか「それはたぶん3億ぐらい」と告白した。「Travis Japan」の吉澤閑也は「1億でも十分なのに」と目を丸くした。