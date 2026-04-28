女優の見上愛（25）が28日までに自身のインスタグラムを更新。上坂樹里（20）とダブル主演するNHK連続テレビ小説「風、薫る」のオフショットを公開した。

見上は「『風、薫る』第4週『私たちのソサイエティ』ご視聴ありがとうございました。2人とも、トイレインドナースを目指す覚悟を決めましたね」とした上で、「来週からは、看護学校での生活が始まります。個性豊かな同級生や先生たちと、看護の道を目指していきます。ぜひ、ご覧くださいませ！」とコメント。

さらに、「1枚目→捨松様と3人で 2枚目→ご本人たちはとっても優しくてあったかい、奥田家の皆さんと 3枚目→撮影中、たくさん環（るかちゃん）をおんぶしたなぁ。 4枚目→私のお誕生日に素敵なお手紙を、るかちゃんがくれました、嬉しい 5枚目→お世話になっている、瑞穂屋さんの看板うさぎさん」と撮影の裏側を捉えたオフショットの数々を公開した。

フォロワーからは「奥田家、色々あったけど、写真は素敵」「素敵なオフショット見せてくださってありがとうございます」「みんなほっこりする写真ですね」「いよいよ看護学校編ですね」「皆さん大変だろうけど撮影頑張れ〜」といった反響が寄せられている。