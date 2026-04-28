県は、宿泊費を最大3000円割り引く県独自の「GoToトラベル」事業を5月14日から始めると発表しました。



この事業は物価高対策の一環として実施されるもので、1人あたり3000円を上限に宿泊費が割り引かれます。対象は県内に住む人で、ビジネス目的での利用は対象外です。



期間は、ゴールデンウィーク後の需要の落ち込みが見込まれる時期にあわせ5月14日～7月17日までの予定です。予算額は7億326万円で県は延べ22万人泊を想定し、少なくとも30億円の経済効果を見込んでいます。



■花角英世知事

「物価高騰が続くなかで生活に楽しみを求めたいという県民の気持ちを後押して、新潟の魅力を再発見していただきたい。」