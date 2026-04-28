「まさに“ここ一番”で決めるのがスターだね」深夜に響く快音　村上宗隆、逆転12号3ランに笑顔「村神さまキタァ」メジャー単独トップに立つ

村上が12号逆転3ランを放った(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間4月27日、本拠地でのエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。4−5と1点ビハインドで迎えた7回無死二、三塁の好機で逆転の12号3ランを放ち、メジャー単独トップに立った。

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雨の影響で約3時間遅れた一戦は午後9時40分に試合開始。現地時間で深夜12時に近い中、左腕のドルー・ポメランツからシーズン換算67発ペースとなる豪快な一発を右中間へ運んだ。

ベースを回りながら笑顔も見せた背番号「5」。打球速度95.8マイル（約154.2キロ）、飛距離382フィート（約116.4メートル）、角度48度だった。

SNS上では「すごすぎる… 村上宗隆、まさに“ここ一番”で決めるのがスターだね」「村上宗隆すご12号」「宗ちゃま、やったぁー」「村神さまキタァ」と、日本のファンから続々とコメントが寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]