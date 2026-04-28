女優の藤原紀香（54）が28日、大阪市内で出演舞台「罠」（7月4、5日＝森ノ宮ピロティホール）の取材会を行った。

「あなたの妻です」と現れたのがまったく知らない女性だったことから始まるサスペンス劇。フランスの劇作家、ロベール・トマが1960年に発表しパリで初演されたもので、日本でも上演を重ねてきた。藤原も24年秋の同作にヒロインとして出演している。

演劇に関わるプロからも評価の高い作品で、夫の歌舞伎俳優・片岡愛之助（54）も「結末にまんまとはまったらしくって、8回ぐらい見に来てました。ある日は（主演の）上川隆也さんがエレベーターで会ったそうで“また来られてるんですか？”って驚かれたようです」と笑いながら明かした。

「1度見た方からも、結末を知った上で確かめたい場面がいろいろあるみたいで“もう一回見たい”と言ってもらっていたので、こんなに短いスパンで再演することができて本当にうれしいです」などと話した。

前回、大阪公演での反応は「声を上げるくらい、全身で驚いたり楽しんだりしてくれていて。そういうところは関西人としてめっちゃうれしいですし、今回も思い切り罠にかかりにきてください」などとアピールしていた。公演は6月6日、東京・よみうり大手町ホールで開幕し（26日まで）福岡、高松、徳島、新潟などでも上演される。