進学や就職、職場の異動などが集中する春は、ギフトを贈る機会が多い時期である一方、贈り物の内容に悩むケースも多いとされている。そこで本調査では、全国の２０〜４０代の男女１３８８人を対象に、ギフト選びに関する意識調査を実施した。

「ギフト選びで『最も悩んだ』ことがあるシーン」を尋ねたところ、最も多かった回答は「ちょっとしたお礼（２２．８％）」だった。次いで「誕生日（２２．３％）」となり、以降は第３位「友人への軽いプレゼント（９．４％）」、第４位「母の日／父の日（８．７％）」、第５位「職場の送別・異動・退職（８．４％）」と続く結果となった。結婚祝いや出産祝いといったフォーマルな場面よりも、予算が限られるカジュアルなシーンにおいて悩みを抱える傾向がうかがえる。

ギフト選びで悩んだ理由として最も多かった回答は、「相手の好みがわからない（２６．４％）」、次いで「相手が何を欲しがっているかわからない（２５．１％）」だった。この２項目を合わせると、相手の好みや欲しいものを考えて悩む人が約５割にあたる。「過去にもらって『正直困った』ギフト」があったかという質問に対しては、４８．１％が「ある」と回答した。その理由としては「好みに合わなかった（５６．２％）」「使い道がなく、結局使わなかった（５２．６％）」が上位を占めている。

過去にもらってうれしかったプレゼントの理由を尋ねたところ、「実用的で、すぐ使えた（４５．６％）」「自分では買わないけどうれしい（３６．３％）」「自分が欲しいと思うものを選べた（２６．５％）」が上位に挙がった。また、ＳＮＳなどを利用したソーシャルギフトが普及する一方で、「物理的なものを手渡しする」理由を尋ねたところ、「気持ちが伝わる（５９．４％）」が最多となり、次いで「相手の反応が見られる（３９．３％）」「礼儀としてきちんとしている（３１．９％）」が続いた。利便性だけでなく、直接手渡しをすることの温もりや礼儀が引き続き重視されていることがわかる。