声優の花澤香菜（37）が28日、火曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。ゲスト出演した人気アイドルを“斬る”場面があった。

同番組には男性7人組「IMP.」がゲスト出演した。メンバーの影山拓也の人柄について、基俊介は「とにかくうるさい。うるさすぎて恥ずかしい」と表現。「だいたい初めましての方がたくさんいる状況では、なるべく静かにする」と前置きし、「エレベーターの中とかで歌ったりする」と暴露した。

基は「2人の時はいい」と断りつつも、ツアーでの移動中、空港職員に対しても陽気さが発動されるとの話に、影山は「口癖なんでしょうね」と推測。「行動を取る時に効果音を出しちゃう」と打ち明け、自販機で飲料を買う際でも、「チャリンチャリーン、ドン、はい〜、ガチャガチャ」と口にしてしまうという。

漫画の効果音すべてを再現する様子に「ハライチ」澤部佑から「声優界にいらないですか？こういうのは」と聞かれると、花澤は「ノイズになっちゃってダメですね。“よっこらしょ”とか言っちゃうとダメなんで」とあきれた。

これに「感覚派」を自認する影山は「考える前に行動しちゃう」と告白。「一番緊張するタイプ」といい、「声がデカいのも緊張を隠すためにやってるのかな」と話したが、澤部は「自販機で（1人で）買う時もやるんでしょ？」と指摘した。

しかし「もともと人前で何かをするのが得意なほうではなくて」という影山。学生時代、クラスメートの前でスピーチをする当番の日は欠席していたことを明かしたが、「この世界に入ったきっかけは？」と聞かれると、「目立ちたかったからですね」とキッパリ。その支離滅裂な受け答えに、澤部は「感覚でしゃべってるな、組み立てろよトークを！」とツッコんでいた。