俳優の藤原紀香が２８日、２４年秋以来の再演となる舞台「罠」のＰＲ会見を大阪市内で行い、前回公演では夫の歌舞伎俳優・片岡愛之助が８度も観劇に訪れ、主演の俳優・上川隆也が「また来られてる！」と驚いたというエピソードを明かした。

舞台上だけではなく、観客も「罠」に陥るスリリングな推理劇。思わず「だまされた！」と叫んでしまうのはファンだけではなく「（愛之助）もめっちゃ言ってました」と紀香は笑顔で振り返った。結末をバラしたくないので「本（台本）をそばに置かないようにしていました」と愛之助の目の届かない場所にしまい込んでいたという。それでも「ノリは犯人なん？」と興味を示してくる夫に「違うでー。そうかもしれへんけど。（渡辺大の）奥さんやでー」と「ずーっと２か月くらい、はぐらかしてました」と報道陣を笑わせた。

結果、愛之助は「まんまとハマったらしくって、地方公演を含めて８回くらい」とヘビーローテーションしたとのこと。「（愛之助が）上川さんにばったり（会場の）エレベーターで会って『また来られてるんですか？』って（言われた）。ホンマにこの作品大好きになったんです」と愛之助の愛らしい“罠オタク”ぶりを打ち明けていた。

大阪公演は７月４、５日に森ノ宮ピロティホールで。