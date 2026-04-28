かつては料亭街として栄え、国会議事堂に近いことから「料亭政治」の舞台にもなった東京都港区赤坂。

現在も飲食店がひしめき合い、大勢の客でにぎわっている。そんな街に先日足を運んだ際、ふと思った。「赤坂の『赤』って何なんだろう？」。早速、由来を調べてみた。（高田悠介）

港区によると、赤坂は一般的に、赤坂御用地を抱える「元赤坂１〜２丁目」と、「赤坂１〜９丁目」を指す。面積は計約２・１５平方キロ・メートル。オフィスビルやホテルも立ち並び、昼間の人口は約１１万７０００人に上る。

立教大講師で歴史学者の滝口正哉さん（５２）＝写真＝によると、赤坂地区には江戸時代になるまで人家がほとんどなかった。１６３７〜３８年に九州で島原の乱（島原・天草一揆）が起きた際、徳川幕府が、出征用の馬などを調達した江戸城近くの「南伝馬町」の住人に対し、現在の赤坂御用地近くの土地を与えたのが、街の始まりだという。

一帯は「赤坂表伝馬町」「赤坂裏伝馬町」と名付けられ、この時に「赤坂」という言葉が使われた。

では、なぜ「赤坂」なのか。地元タウン誌「ＡＫＡＳＡＫＡ」（廃刊）の元編集者の日野睦子さん（８１）が教えてくれたのは、紀州徳川家の中屋敷が建てられた近くの高台に、多年草のアカネが生えていたという由来だ。

アカネは根が赤く、古くから赤色の染料として重宝されてきた。当時の人々は、このアカネから高台を「赤根山」、山に続く坂道を「赤坂」と呼んでいたという。

港区図書文化財課の学芸員平田秀勝さん（５５）にも尋ねると、江戸時代に書かれた地誌の一部に、「赤根山の坂が転じて赤坂となった。（山は）茜（あかね）を多く作った」という記述があるという。坂道は、今の「紀伊国（きのくに）坂（ざか）」にあたるそうだ。

一方で、江戸中期の地誌「南向茶話（なんこうちゃわ）」には、「赤坂の号は赤土の地だから赤坂と称した」とつづられており、土の色が由来になっているとの説もある。他の文献にも同様の言及があるという。

ただ、江戸後期の１８２９年に幕府が町の歴史や由来についてまとめた「御府内（ごふない）備考」は、この二つの説に触れた上で、「まだその正しい説を聞かない」と記している。

平田さんは「徳川幕府は土地の名士たちに町名の由来を報告させていたが、当時の人たちも詳しい経緯が分からなかったのではないか」と推測する。

日野さんも「結局、本当の由来は判然としないままだ。岐阜にも古くから『赤坂』という地名があったため、『岐阜の人たちが移り住んだから』という説を唱える人もいます」と話す。

赤坂の街では５年前から、アカネについての由来にあやかった「茜まつり」が開かれている。

きっかけは、２０２０年に本格化した新型コロナウイルスの感染拡大だった。飲食店が軒並み打撃を受ける中、少しでも街の活気を取り戻そうと、地元の有志らが２１年６月に企画した。オンライン形式で行い、赤坂の歴史や文化、将来像をテーマにしたトークイベントなどを配信した。

主催するＮＰＯ法人「茜共創プロジェクト」の副理事長で、赤坂の老舗和食器店「陶香堂」社長、吉岡聰一郎さん（５０）＝写真＝は「元気のなくなった街を見て、『そもそも赤坂とは何か』と原点に立ち返る企画にした。祭りの名前に『茜』と付ければ、人々が『どんな意味合いだろう』と興味を持ってくれると思った」と振り返る。

祭りは２２年６月に、赤坂地区の広場を会場とした「リアル開催」にこぎ着けた。それ以降、料亭文化を支えてきた「赤坂芸者」に踊りを披露してもらうなど、地元らしさを前面に押し出している。今年は５月下旬に開催する予定だ。

吉岡さんは「アカネを使った染め物は色が均一ではなく、グラデーションがつくのが特徴だ。赤坂の街も多種多様な人たちが交じり合い、彩り豊かな場所になってほしい。祭りには、そんな思いを込めた」と話している。