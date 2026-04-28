¡Ú£Í£Ì£Â¡Û£×¥½¥Ã¥¯¥¹Â¼¾å½¡Î´¤Îà¶ÃÃÆá¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡¡ÂÇµå³ÑÅÙ48ÅÙ ¥á¥¸¥ã¡¼Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î12¹æµÕÅ¾£³¥é¥ó¤ÇÇ¯67ËÜ¥Ú¡¼¥¹
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬ÃÍÀé¶â¤Î£±£²¹æµÕÅ¾£³¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ï±«¤Î¤¿¤á»î¹ç³«»Ï¤¬£³»þ´ÖÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î½¸ÃæÎÏ¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬£³ÅÀ¤òÊÖ¤·£±ÅÀº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿£·²óÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÇÂ¼¾å¤ÏÁê¼êº¸ÏÓ¤Î£µµåÌÜ£¹£²¡¦£¹¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£´£¹¡¦£µ¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£ÂÇµå³ÑÅÙ£´£¸ÅÙ¡¢Èôµ÷Î¥£³£¸£²¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£±£±£¶¡¦£´¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¥à¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÄ¹¤¤ÂÚ¶õ»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ±¦Ãæ´Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÃÆÆ»¤ËÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¡£Â¼¾å¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë£³Àï¤Ö¤ê¥¢¡¼¥Á¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬£±£±¹æ¤òÊü¤Á£±°Ì¥¿¥¤¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ÆºÆ¤ÓÆÍ¤Êü¤·¤¿¡££²£¹»î¹ç¤Ç¤Î£±£²ËÜ¤ÏÇ¯´Ö£¶£·ËÜ¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡