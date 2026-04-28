桃井かおり「ベジタリアンのお客さんに最高」野菜たっぷりヘルシー豆カレー公開「トッピングが最高」「こだわってて美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/28】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが4月27日、自身のInstagramを更新。手作りの豆カレーを公開し、話題となっている。
【写真】LA在住の75歳女優「トッピングが最高」野菜たっぷりヘルシー豆カレー公開
桃井は「レンティル豆カレー でもルーにはセロリと茄子とホワイトアスパラも結構すり潰してあるので、ポワン〜なスープカレー なんだワン」とユーモラスにつづり、写真を投稿。動物性タンパク質は使っておらず、ルーにすり潰した分に加えてナスやホワイトアスパラガス、ピーマンが添えられた野菜たっぷりのヘルシーなカレーとなっており「『これはベジタリアンのお客さんに最高じゃ〜ん』と誰かが言った」と続けている。
この投稿に「トッピングが最高」「カレーのレシピが知りたい」「こだわってて美味しそう」「お皿も素敵」「野菜たっぷり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住の75歳女優「トッピングが最高」野菜たっぷりヘルシー豆カレー公開
◆桃井かおり、手作りの豆カレー公開
桃井は「レンティル豆カレー でもルーにはセロリと茄子とホワイトアスパラも結構すり潰してあるので、ポワン〜なスープカレー なんだワン」とユーモラスにつづり、写真を投稿。動物性タンパク質は使っておらず、ルーにすり潰した分に加えてナスやホワイトアスパラガス、ピーマンが添えられた野菜たっぷりのヘルシーなカレーとなっており「『これはベジタリアンのお客さんに最高じゃ〜ん』と誰かが言った」と続けている。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿に「トッピングが最高」「カレーのレシピが知りたい」「こだわってて美味しそう」「お皿も素敵」「野菜たっぷり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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