桃井かおり「ベジタリアンのお客さんに最高」野菜たっぷりヘルシー豆カレー公開「トッピングが最高」「こだわってて美味しそう」の声

桃井かおり「ベジタリアンのお客さんに最高」野菜たっぷりヘルシー豆カレー公開「トッピングが最高」「こだわってて美味しそう」の声