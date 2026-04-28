安藤優子（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/28】キャスターの安藤優子が4月27日、自身のInstagramを更新。夫の手作り料理を披露し、反響を呼んでいる。

【写真】60代ベテランキャスター「バリエーションたくさんですごい」塩ホルモンのキャベツ炒めなどテーブルいっぱいの夫が作った手料理

◆安藤優子、夫作の手作り料理を公開


安藤は「昨夜はオット飯！最近さらに腕を上げまくり、残り物や冷凍品を使って賑やかな食卓でした」とつづり、写真を投稿。鮮やかな器に盛りつけられた「塩ホルモンのキャベツ炒め」「たらこご飯」「サラダ」「豚キムチ卵入り」などが丸テーブルの上に並べられた、彩り豊かな食卓を披露している。

◆安藤優子の投稿に反響


この投稿には「オット飯美味しそう」「バリエーションたくさんですごい」「器使いが綺麗」「豪華な晩ごはんで羨ましい」「お店レベルのご飯」などと話題となっている。（modelpress編集部）

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