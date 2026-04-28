単体容量最大の「スーパーモバイルバッテリー」3号機が稼働開始―中国

三峡集団によると、中国で単体容量が最大の揚水発電所である浙江天台揚水発電所の3号機が25日、順調に稼働を開始し、6月の発電所全容量稼働という目標の実現に向けた基盤を築いた。中央テレビニュースアプリが伝えた。

総設備容量170万キロワット（kW）の浙江天台揚水発電所は上部貯水池、下部貯水池、導水システム、地下発電所などで構成されている。発電所には単体容量42万5000kWの可逆式ポンプ水車発電機4基が設置されており、単体容量は世界の同種建設中プロジェクトの中で最大となっているだけでなく、上部貯水池と下部貯水池の固定水位差は724メートルに達し、これも現在建設中の揚水発電所の中で最高の数値となっている。

天台揚水発電所全体の建設進捗はすでに約90％を完了している。うち1号機と2号機はすでに発電を開始し、109日間にわたり安定運転を続けており、ピーク調整とピークシフトを計457回実施し、継続的に電力網へクリーン電力を供給している。また、3号機の稼働開始と同時に、4号機では機器の総組立と無水試運転作業が急ピッチで進められている。

計画によると、最後の1基となる4号機は6月に稼働を開始し、その時点でこの「スーパーモバイルバッテリー」は全容量稼働を実現することになる。浙江電力網の「電圧安定装置」として、この発電所は電力網のピーク調整、ピークシフト、緊急時対応能力を大幅に高めることになる。年間約17億キロワット時（kWh）のクリーン電力を供給できる見込みで、人口160万人の都市における1年間の生活用の電力消費量を満たすことができる電力量となっている。（提供/人民網日本語版・編集/KN）