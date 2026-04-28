本来ならお乳が出るはずのない雄猫が、子猫たちに乳を吸わせ、まるでお母さんのように甲斐甲斐しくお世話をする動画がSNSで話題を呼んでいる。



【動画】「吸いたいんなら吸えや…」腹ばいになって、おっぱいを欲しがる子猫たちを受け入れるアニキ猫

今回話題となったのは、生後2カ月の子猫4匹に、無抵抗で乳を吸われ続ける兄貴分の猫の動画。出るわけない乳に集まる離乳間際の子猫たちを、無抵抗で受け入れる兄の献身的な姿は、感動と大きな反響を呼び213万回表示を越えた。この不思議で愛らしい関係性の裏側について、飼い主のまそっぷ（@kmnrid_w）さんに詳しい話を聞いた。



――この驚きの光景は、いつ頃？



まそっぷ：2024年5月頃のことです。 子猫たちが少し育って、母猫ちゃんがちょうどお世話をしなくなったタイミングで、兄貴分が驚きの母性を発揮し始めました。



――兄貴分と子猫たちに、血のつながりはあるのですか？



まそっぷ：実は血のつながりもないんです。 兄貴分も子猫たちも、もともとは保護した猫がうちで出産した子たち。出産時は別々の部屋に隔離していたのですが、なぜか兄貴分がその部屋に入りたがり、入ってみたら甲斐甲斐しくお世話を始めてくれました。 乳を吸わせるだけでなく、毛繕いをしたり添い寝をしたりと本当にお母さんのようでした。



――兄貴分の普段の性格は？



まそっぷ：人間に対してはわがままでお喋りな子なのですが、なぜか子猫たちに対してだけは寛大な「母の顔」をしていたので、本当に驚きました。いまだに不思議です。



――あれから2年が経ちましたが、現在の様子は？



まそっぷ：今ではもう立派な成猫ですが、2歳になった今でも兄貴分の前では子猫のような顔をしています。兄貴分はもう一人前の猫として認識しているようで、ちょっかいを出されると怒ったり、スリスリされると少し鬱陶しそうな顔をしたりすることもあります。でもそれもまた可愛いんです！



――これからどんな関係になって欲しいですか？



まそっぷ：これからも一生、この微笑ましい「師弟関係」を眺めて幸せでいたいなと思っています。



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SNSでは「吸いたいんなら吸えや…という兄貴のウツワの大きさ」「なんて尊い姿」などの反響が寄せられた。なお、まそっぷさんは、この世の全ての保護猫ちゃんが安心できる家族を見つけ、人間も猫も幸せになればいいなと願っているという。猫の絆から「家族」のあり方を教えもらった気持ちだ。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）